  • 26°C
香港時間 : 2020420日 (一) 22:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

肯德基月底推人造肉雞塊 1.99人幣5塊上海廣州深圳先試

社會熱點 22:11 2020/04/20

分享：

繼麥當勞宣布「5G新品」多汁炸雞後，肯德基也有新產品亮相，推出「植培黃金雞塊」，即人造肉雞塊，每5塊1.99元人民幣，惟只限於上海、廣州和深圳3間特定餐廳率先「公測」。受消息提振，內地人造肉概念股急升，雙塔食品（深：002481）急升超過7%。

肯德基「植培黃金雞塊」4月20至22日，每日8:00限量預售，憑預售券可於4月28至30日到上海肯德基和平餐廳、廣州肯德基花城灣餐廳、深圳肯德基阿里中心餐廳分店以5塊1.99元人民幣的價錢搶先試食。

據肯德基介紹，該款人造肉雞塊為雞肉風味的植物蛋白製品，主要成分為大豆蛋白、小麥蛋白和豌豆蛋白，是常見的人造肉產品蛋白來源。產品不含膽固醇，而且雖然是植物，完全不含有雞肉成分，但口感接近肉類。

再多一間連鎖快餐店嘗試以人造肉作餐點銷售賣點，人造肉概念股今日（20日）急升，雙塔食品（深：002481）升近7.2%，京糧控股（深：000505）及豐樂種業（深：000713）分別走高逾5%，金健米業（滬：600127）漲3.4%，華寶股份（深：300741）亦升2.4%。

實際上，各種人造肉食品近年備受關注。漢堡王（Burger King）、肯德基、麥當勞等快餐品牌去年已在美國、加拿大等地推出人造肉炸雞、人造肉漢堡等產品。內地在豬肉價格不斷上升的背景下，雙塔食品、珍肉、Starfield等品牌也曾推出過人造肉月餅、人造肉披薩等。自2019年5月，美國人造肉初創企業Beyond Meat（美：BYND）首度登陸納斯達克後，人造肉行情便一路上漲，相關概念股也在近3個月一路走高。

責任編輯：孫民

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【非洲豬瘟】豬肉價居高不下 內地商家推「人造肉」月餅
2019/09/09
【非洲豬瘟】豬肉價居高不下 內地商家推「人造肉」月餅
【豬肉價格】狗肉兔肉人造肉！豬價狂飆 盤點內地人Plan B
2019/12/10
【豬肉價格】狗肉兔肉人造肉！豬價狂飆 盤點內地人Plan B
【豬肉價格】非洲豬瘟引反思 李嘉誠也染指人造肉
2019/12/10
【豬肉價格】非洲豬瘟引反思 李嘉誠也染指人造肉
A股 金健米業（滬：600127） 華寶股份（深：300741） 雙塔食品（深：002481） 豐樂種業（深：000713） 京糧控股（深：000505） KFC 快餐店

下一篇文章

【新冠肺炎】在韓打工者曝光隔離生活點滴　最怕被標籤「要錢不要命」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死