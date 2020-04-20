肯德基月底推人造肉雞塊 1.99人幣5塊上海廣州深圳先試

繼麥當勞宣布「5G新品」多汁炸雞後，肯德基也有新產品亮相，推出「植培黃金雞塊」，即人造肉雞塊，每5塊1.99元人民幣，惟只限於上海、廣州和深圳3間特定餐廳率先「公測」。受消息提振，內地人造肉概念股急升，雙塔食品（深：002481）急升超過7%。

肯德基「植培黃金雞塊」4月20至22日，每日8:00限量預售，憑預售券可於4月28至30日到上海肯德基和平餐廳、廣州肯德基花城灣餐廳、深圳肯德基阿里中心餐廳分店以5塊1.99元人民幣的價錢搶先試食。

據肯德基介紹，該款人造肉雞塊為雞肉風味的植物蛋白製品，主要成分為大豆蛋白、小麥蛋白和豌豆蛋白，是常見的人造肉產品蛋白來源。產品不含膽固醇，而且雖然是植物，完全不含有雞肉成分，但口感接近肉類。

再多一間連鎖快餐店嘗試以人造肉作餐點銷售賣點，人造肉概念股今日（20日）急升，雙塔食品（深：002481）升近7.2%，京糧控股（深：000505）及豐樂種業（深：000713）分別走高逾5%，金健米業（滬：600127）漲3.4%，華寶股份（深：300741）亦升2.4%。

實際上，各種人造肉食品近年備受關注。漢堡王（Burger King）、肯德基、麥當勞等快餐品牌去年已在美國、加拿大等地推出人造肉炸雞、人造肉漢堡等產品。內地在豬肉價格不斷上升的背景下，雙塔食品、珍肉、Starfield等品牌也曾推出過人造肉月餅、人造肉披薩等。自2019年5月，美國人造肉初創企業Beyond Meat（美：BYND）首度登陸納斯達克後，人造肉行情便一路上漲，相關概念股也在近3個月一路走高。

責任編輯：孫民

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