▲ 【美國疫情】特朗普一早輕視疫情？美國年初向中國輸出10倍口罩。

新型冠狀病毒肺炎疫情在美國肆虐後，美國總統特朗普一直指控中國隱瞞新冠肺炎疫情，致美國成為病毒最大受害國。但有美國媒體稱，美國疫情大爆發是由於白宮沒有給予足夠的重視及準備所致；其中一例，是在今年初中國已出現疫情後，美國仍中國輸出比常年多10倍的口罩。

華盛頓郵報（Washington Post）對經濟數據及政府內部文件的審查發現，在美國聯邦政府的鼓勵下，今年1月及2月，美國製造商向中國出口了數百萬美元的口罩和其他防護性醫療設備。

美方鼓勵出口 卻不留給自用

根據華郵對海關資料的分析，在這兩個月，美國出口到中國的防護口罩及相關保護物品的價值，與去年同期相比增長了10倍以上，從140萬美元激增至1760萬美元。同樣，呼吸器及防護服的出貨量也躍升了三位數。

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在新冠病毒全球大流行初期，尤其是最初主要在中國出現時，白宮並沒有危機感。直到1月底，向白宮國家安全人員發出的通報清楚地表明，病毒大流行的危險是真實存在的。但專家們仍說有足夠的防護裝備供應，當時美國已有7個人確診。

至1月30日，商務部長羅斯（Wilbur Ross）更說，疫情可能使工作職位加速返回北美，因為製造業會從疫區撤離。

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2月26日，當全球總死亡人數達到2770人，而幾乎都是中國出現時，美國商務部發布了題為「 商務部有關中國新冠病毒採購服務」的通告，指導美國公司如何通過中國及香港，銷售關鍵性醫療產品。

美國駐中國大使館的一名商務官員在3月3日，更向同事通告商務部正在提供這個新服務。

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個人醫療保護裝備製造商3M公司發言人珍妮佛‧厄里克（Jennifer Ehrlich）也表示，在疫情爆發的最初幾天，包括美國政府在內，並沒有人感到沮喪；到了2月，一些政府官員更呼籲關注中國的困境，鼓勵製造商提供援助。

直到現在，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）指中國故意淡化疫情，卻在全球採購大部分口罩及個人保護裝備。

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責任編輯：伍樂

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