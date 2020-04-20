【新冠肺炎】在韓打工者曝光隔離生活點滴　最怕被標籤「要錢不要命」

▲ 南韓4月1日起全面管制入境，所有入境旅客一律隔離14天。25歲、2018年底通過正規渠道前往南韓京畿道一小型家具廠打工的扶德旺，向內地傳媒透露在當地集中隔離營的生活，認為「南韓的防疫做得可以，比較細緻體貼」。

南韓4月1日起全面管制入境，所有入境旅客一律隔離14天。25歲、2018年底通過正規渠道前往南韓京畿道一小型家具廠打工的扶德旺，向內地傳媒透露在當地集中隔離營的生活，認為「南韓的防疫做得可以，比較細緻體貼」，他並稱，於內地疫情轉好時出國返回南韓打工，父母都勸說不要冒險，而他最怕的，卻是被貼上「要錢不要命」的標籤。

入住隔離營人數似在增加 垃圾收不過來

扶德旺今年春節前，返回河南老家探親，因新冠肺炎疫情影響，歷經找機票和辦簽證等波折、在內地滯留兩個多月後，終於返回南韓。他對《澎湃新聞》表示，住進南韓的集中隔離點已近兩周，即將結束隔離，該隔離點在他打工的金浦市市郊，原本是一間青少年修煉所（類似於中國的青少年宮）。

幾天前，工作人員提出給他換個有冰箱的房間，但他因為目前的房間有窗戶又可看到櫻花，就沒答應。他說：「後來我才明白冰箱的用處——隔離點不再收房間的垃圾，屋裡有地暖，剩的飯盒放在地上會發出難聞氣味，放冰箱則好一點。沒有冰箱，我就給剩飯盒套幾層袋子，密封好放到洗生間的角落，目前倒也還好。」

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他表示頭幾天開門取飯時，同樓層看不到幾個飯盒，這幾天房間門口的飯盒數量明顯多了起來，所以估計是住進來的人慢慢多了，垃圾收不過來。

提到飯盒，他說送來的飯盒款式變化不多，最常見是醃小菜和炒肉片，偶爾會有炸蝦和煎鯖魚。習慣早起的他說，「6點一準睜眼，玩一會兒手機，屋裡的廣播就響了起來。我懂一些韓語，廣播的基本內容就是通知我們取飯。」

▲ 飯盒款式變化不多，最常見是醃小菜和炒肉片。

▲ 偶爾會有炸蝦和煎鯖魚

而住進來的第二天，他就做了咽拭子測試。兩個全副武裝的醫生，拿着一個細長條模樣的東西塞進一側的鼻子，接着又拿一張薄薄的試紙伸進了口腔，「塞鼻子很不舒服，但好在整個過程很快，三五分鐘就好了。」

他說病毒測試是免費，但集中隔離是自費，收費大約每天240元（人民幣，下同），「得知比通報的600元要少，我稍微鬆了口氣。他們告訴我這筆錢不着急交，他們會通知會社的老闆讓他付，但我的老闆到底願不願意付這筆錢，或者他會從我工資裡扣，誰知道呢？」

提供手機每天滙報體溫 可用中文發短訊

雖然他的檢測結果是陰性，但每天還是要滙報體溫，工作人員得知他沒來得及辦當地手機號，就留了一部手機給他，並說可以用中文編寫短訊聯繫防疫部門，「可我總怕那頭的韓國人理解錯，就還是用韓語，拿手機軟件先翻譯一遍，自己再檢查一遍。不過韓語發過去，收到的回復還是中文，明顯也是用了翻譯軟件的。」他認為，南韓的防疫總體來說做得可以，比較細緻體貼。

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▲ 工作人員留下紙條和手機，讓沒有當地手機號的隔離人士發短訊滙報體溫。

▲ 當局向隔離人士發放防疫包

他表示，在返回南韓之前，雖然當地的新增確診數字已明顯放緩︳但父母因為聽說現在國外疫情嚴重，中國人都往回跑，所以希望他不要為了掙錢去冒險，還安慰他如果真的回不去也不要緊。他也有所顧慮，

南韓的工資雖比國內高一點，但我是萬萬不敢在那邊情況不明朗時回去。硬著頭皮回去，我怕別人心裡會想「怎麼中國安全了你還往外跑？」，有種「要錢不要命」的感覺，讓人笑話。

然而，南韓4月1日起，開始對所有入境旅客一律實施隔離政策，他怕對外國人的管控越來越嚴，到時候想回也回不去。「哪怕隔離14天，我也要回去，早回去就能早隔離。」終於在確認沒有被辭退，他花了3倍的價格買機票飛回首爾。

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圖片：受訪者提供、《澎湃新聞》

責任編輯：孫民

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