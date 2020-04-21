【世衛譚德塞】譚德塞回應被批「忽略台灣警示」：最早疫情通報來自中國大陸

▲ 譚德塞回應被批「忽略台灣警示」：最早疫情通報來自中國大陸。

新冠肺炎蔓延全球，美國總統特朗普稱世界衛生組織忽略台灣早期示警。曾指台灣對他人身攻擊及及種族歧視的世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），當地時間周一第二度回應台灣議題，堅稱疫情資訊最早由中國提出，台灣未通報有人傳人現象。他又否認美國所指，世衛隱瞞疫情，說「世衛無秘密」。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在周一的日內瓦記者會上答問說，世衛沒有向任何國家隱瞞疫情，「第一天已警告（新冠病毒）是所有人要對付的魔鬼」；他又指世衛有15名美國疾病控制及預防中心（CDC）代表，一直獲知疫情發展，稱「世衞內部無秘密，加上人命攸關，故一收到資訊就傳達」。

「政治分歧可阻礙救人工作」

他更警告，政治分歧可阻礙救人工作，聲稱知道甚麼是戰爭、貧窮、疾病，知道人間疾苦。

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新冠肺炎全球大流行後，台灣的中央指揮中心指揮官陳時中4月11日稱，去年12月31日台灣曾向世衛示警，雖未明確說出「會人傳人」，但強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，強烈暗示人傳人可能。台灣又指責，世衛「內行人說外行話，隔離治療不是警訊，那什麼情況才是警訊」。

美國總統特朗普17日也推文質疑世衛忽略台灣衛生官員示警武漢肺炎可能人傳人的電郵。

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而周一記者會上，法國傳媒提問，世衞何時收到台灣去年12月31日發出的電郵，以及世衞如何回應外界指未重視台灣示警的批評時。

譚德塞在其他專家說明後，再親自表態，說第一封電子郵件不是來自台灣，當時許多其他國家及地區都要求說明，而第一份疫情通報來自中國武漢。

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譚德塞說，很明確的是「台灣沒有通報關於人傳人」，台灣與其他「實體」（entity）一樣僅是要求更多說明；因此，「我們沒有在12月31日收到台灣通報人傳人」。

他強調，世衛所有文件都可以查證，從台灣收到的電子郵件是為了澄清中國的通報內容，別無其他。

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在譚德塞發言前，世衞突發衛生事件計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）也說，台灣這封電子郵件沒有談到人傳人現象，僅僅是想了解情況，且台灣感謝世衛重視這個問題，世衛收到各方請求澄清後，轉達請中國政府注意。

對於疫情，譚德塞警告最壞情況仍未來臨，指出人類對新冠病毒了解仍然不多。

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責任編輯：伍樂

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