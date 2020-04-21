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【中國經濟】前財經委副主任：中央已棄GDP翻番 力推「六保」帶動復蘇

經濟脈搏 10:52 2020/04/21

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路透社引述前人大財經委副主任賀鏗指出，最新政治局會議刪除了「努力完成全年經濟社會發展目標任務」的闡述，新提出了「六保」任務，保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉，可見已放棄今年翻番任務，期望經濟能回到「基礎曲線」狀態。

他預計，上半年疫情可基本結束，中國經濟會沿著一條緩坡度曲線回升。若復工復產順利，今年二季度經濟增速有可能轉正至1%，下半年漸進入到基礎曲線狀態。三季度同比增速會比去年三季度的增速低，可能4%左右，但第四季會恢復到去年第四季的增速。

他指出，中央放棄了GDP翻番任務，提出了「六保」任務。這是一個重大戰略思想轉變。他認為，為確保「六保」任務完成，在貨幣政策方面本次會議首提出「運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕」。這對企業、股市都是利好，對保市場主體將發揮重要作用。

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同時會議還釋放擴大居民消費，適當增加公共消費；積極擴大有效投資，實施老舊小區改造；促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資；再次強調「房住不炒」等信號，說明去年12月的政治局會議和經濟工作會議確定的政策原則，不會因為肺疫影響而改變。

曾擔任過國家統計局副局長的賀鏗又稱，除調查失業率可信度或低了一點外，其他數據還是可信及預料之中，說明疫情對經濟的影響是外在暫時的，「我預計上半年疫情可基本結束。中國經濟會沿著一條緩坡度的曲線繼續回升。雖不是V型反彈，但也類似老師批改作業時打對號的曲線反彈，直至恢復到去年的『基礎曲線』往前走。」

所謂「基礎曲線」，即剔除疫情對經濟的影響之後的經濟增長曲線。若復工復產順利，今年二季度經濟增速或轉正至1%，下半年漸進入到「基礎曲線」狀態。三季度同比增速會比去年三季度的增速低，約4%，但四季度會恢復到去年四季度的增速，至於全年GDP增速約為IMF估計的1.2%，最大變數則是外貿。

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至於疫後經濟政策選擇上，他認為主要問題是復工復產、恢復就業；提升消費、穩定物價和對外貿易，修復經濟增長動力，因此貨幣政策都是以刺激消費為主，「應先讓企業活下來，保證就業不減少，居民有收入增加才有錢增加消費。目前的貨幣政策比較穩，流動性也鬆緊適度。貸款利率可降一點，銀行適當向企業讓點利，幫企業降低成本。」

財政赤字可適當增加，但不可增加太大，並建議以補充防疫時直接財政支出數為限。不過，貨幣政策要堅持把防止系統性金融、經濟風險為底線。匯率要穩定的日標是努力促進對外貿易。房地產也要穩定，要堅持房住不炒定位不動搖。

「總之應該堅持經濟工作會議確定的基本政策原則。今年的政策目標只能是保民生，保恢復經濟，不能大搞這樣那樣的基建。要繼續加強供給側結構性改革，努力提升全要素生產率，要在完善社會主義市場經濟體制方面多下功夫，為2021年經濟正常發展奠定基礎，做好準備。」賀鏗稱。

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責任編輯：游昊雲

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