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【新冠肺炎】默克爾呼籲中國在疫情起源上透明 提供更多爆發初期信息

國情動向 10:52 2020/04/21

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新冠肺炎疫情最先在中國湖北武漢爆發，多國持續施壓中國，在疫情起源問題上透明。德國總理默克爾（Angela Merkel）周一（20日）敦促中國在疫情上盡可能保持透明，並提供更多關於疫情早期爆發的信息。

默克爾表示，相信中國對病毒源頭的問題愈透明，讓全世界從中吸取教訓。德國外長馬斯（Heiko Maas）日前表示，病毒源頭這個問題相當重要，必須有答案，他呼籲中國協助調查。

中方多次強調，疫情發生以來，中方始終秉持公開、透明、負責任的態度，及時採取一系列果斷、有力的應對措施。

澳洲外長倡設獨立調查 京反對

另外，澳洲外長佩恩（Marise Payne）主張設立獨立機制，調查疫情如何爆發。她關注的關鍵是透明度，尤其是中國的透明度。

在北京，外交部發言人耿爽昨稱，佩恩有關言論毫無事實依據，中方對此嚴重關切和堅決反對。

【新冠肺炎】澳洲外長倡獨立調查疫情如何爆發 「中國需透明」

【中美角力】蓬佩奧：中國抗疫欠透明  反映各國應審視是否用華為

【新冠肺炎】中國疫情不透明？趙立堅3句反問回擊美防長 促英法莫搞模式之爭

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【中美角力】美卿防長齊施壓 籲中國完全透明分享疫情信息

【全球大流行】中國代表致函聯合國 自讚公開透明應對疫情

他稱，任何對中國在疫情防控問題上透明度的質疑，既不符合事實，也是對中國人民為防控疫情付出巨大努力和犧牲的不尊重。希望澳方有關人士多做有利中澳關係的事，而不是附和某個國家跟風炒作。

美國近期在疫情問題上加大批評中國，更有官員懷疑來自武漢病毒實驗室。耿爽昨重申，新冠病毒源頭問題是嚴肅的科學問題，應該由科學家們和醫學專家們去研究，不應被政治化。更引述專業人士都普遍認為，沒有證據表明新冠病毒源於實驗室，武漢病毒研究所負責人亦否認美方之辭。批評美方個別人不負責任地散佈陰謀論，只會給科研工作帶來干擾，對中美科學家之間的合作造成損害。

責任編輯：伍樂

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