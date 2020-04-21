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【中美角力】白宮顧問：中國爲搶佔疫苗先機　不分享病毒數據

國情動向 11:39 2020/04/21

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新型冠狀病毒肺炎全球大流行，美國一再就疫情通報批評中國，白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）當地時間周一指稱，中國不願分享有關早期新冠病毒感染的數據，可能是希望打贏制造疫苗的商業競爭。

官方數據顯示，美國是目前新冠疫情最嚴重的國家。美國一直在呼籲中方共享疫情早期數據。

【中美角力】白宮顧問指中國囤積防疫裝備「牟暴利」　京稱造謠推責

【中美角力】中國囤防護裝備牟暴利？ 耿爽斥納瓦羅顛倒是非

「他們不讓我們參與並且不分享給我們病毒早期數據，其中一個原因可能是他們在搶先制造疫苗。他們認爲這只是一場競爭性的商業競賽，是一項商業主張，因此他們可以將疫苗賣給全世界」，納瓦羅告訴Fox Business Network。

「但我們會打敗他們。因爲我們有特朗普總統的領導，而且美國衛生及公共服務部(HHS)已經開展有五家公司參與的疫苗研發」，他說。

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責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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