【内地樓市】圍堵資金違規流入樓市 深圳監管嚴查信貸資金違規購房

在上周五的政治局會議強調要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位後，人行深圳中心支行、深圳銀保監局、深圳市住建局等多個部門，對商業銀行對信貸資金是否違規流入房地產領域開展全面排查。

3月70個大中城市房價數據顯示，深圳二手房價格環比漲幅居首。人行深圳中心支行周三表示，已要求商業銀行對信貸資金是否違規流入房地產領域開展全面排查；將保持房地產金融政策的穩定性、連續性和一致性，壓實商業銀行責任，嚴禁信貸資金違規用於購房。

據深圳轄區商業銀行截至4月20日下午2時30分報送的自查情況統計，初步排查情況如下：一是未發現剛註冊企業即申請經營貸的情況。二是未發現支小再貸款信貸資金通過房產抵押經營貸形式流入房地產市場的情況。三是轄區存在個別商業銀行有客戶先全款買房，再以該新購置房產作為抵押申請經營貸的情況，但規模佔比很小。

▲ 人行深圳中心支行周一下發通知，要求轄內商業銀行自查今年以來新發放的房抵經營貸情況

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深圳市住建局則表示，該局近期關注到輿論熱炒深圳房價上漲幅度較大、部分小區炒作房價等新聞，引起社會廣泛關注，經調查核實，發現很多文章的數據不准、觀點以偏概全，大部分與現實不符。同時，深圳的住房剛需較大，深圳也努力通過加大供應來調節市場，確保房地產市場平穩健康發展。

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據路透社，深圳樓市火爆的背後，與深圳近年來實行寬鬆的落戶政策、吸引大量人才流入有關，從量上提高對商業住宅的需求；而在購房方面，與北京、上海等一線城市相比，此前首付資金來源方面政策限制也較鬆，如可使用信用貸作為首付資金。此外，一些購房者為套取銀行資金，會成立小微企業，做好流水並向銀行申請經營貸。

對於此輪多部門「加碼」深圳樓市調控的動作，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此次深圳多部門明確最新監管態度，實際上從金融政策和市場管控兩個角度對當前的房產調控政策進一步規範。這對接下來其他城市落實「房住不炒」也有借鑒意義。

他認為，後續在商業銀行貸款方面，依然會有各類管控。尤其是一些貸款額度較多的機構，後續更需要嚴管資金流向，包括首付貸、小微貸、企業貸、消費貸等領域，都要對資金用途進行嚴格監管措施，防範資金違規流入房地產市場。

國家統計局上周公佈的3月70個大中城市房價數據顯示，深圳的新房價格環比漲幅為0.5%，居第六位；二手房價格環比漲幅則居首，為1.6%。

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責任編輯：游昊雲

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