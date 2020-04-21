【内地樓市】圍堵資金違規流入樓市 深圳監管要求銀行自查房抵經營貸

在上周五的政治局會議強調要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位後，路透社引述兩位消息人士處獲悉，人行深圳中心支行周一下發通知，要求轄內商業銀行自查今年以來新發放的房抵經營貸情況，包括截至2020年3月末銀行房抵經營貸餘額，2019年3月末及12月末餘額情況。3月70個大中城市房價數據顯示，深圳二手房價格環比漲幅居首。

消息人士並引述該通知稱，自查內容還包括對借款人名下經營實體的真實性調查情況、借款人持有被抵押房產時間情況、企業成立時間情況等。一位國有大行深圳分行人士稱：「我們行個金部、公司部、風險管理部等幾個部門今天上午都收到了，目前也已經把數據都報送給了人行。」

通知並稱，在銀行房抵經營貸管理情況方面，要求銀行重點梳理借款人（含企業或個人）自疫情發生（1月25日）以來新購房產（含住宅和商務公寓等）並以新購房產作抵押的貸款情況，以及計劃申請財政貼息和預計實際貸款利率水平情況。

▲ 人行深圳中心支行周一下發通知，要求轄內商業銀行自查今年以來新發放的房抵經營貸情況

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在貸後管理方面，要求銀行自查借款人貸後新增房產的監測情況；此外，還包括上報自查發現的其他可疑情況或問題。路透暫未聯絡到央行深圳中心支行對上述消息予以置評。

財新則報道，深圳銀保監局與人行深圳中心支行周一召集轄內各銀行行長開會，要求各銀行的小微貸款及經營貸款資金不得進入樓市，需加強管理；但與此同時，不得誤傷對小微企業的資金支持。

同日，深圳市中小企業服務局亦發布通告，再強調「（小微企業貼息）貸款必須用於支持對象生產經營，不得用於並購貸款、國家產業政策禁止和限制的項目以及參與民間借貸、投資資本市場和個人消費等」；若騙取財政資金，一旦發現並查實，將對責任單位和個人給予失信懲戒。

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據路透瞭解，深圳樓市火爆的背後，與深圳近年來實行寬鬆的落戶政策、吸引大量人才流入有關，從量上提高對商業住宅的需求；而在購房方面，與北京、上海等一線城市相比，此前首付資金來源方面政策限制也較鬆，如可使用信用貸作為首付資金。

此外，一些購房者為套取銀行資金，會成立小微企業，做好流水並向銀行申請經營貸。有業內人士指出，通知下發後信用貸等信貸產品暫時不能用於買房，要等待下一步政策取向。

國家統計局上周公佈的3月70個大中城市房價數據顯示，深圳的新房價格環比漲幅為0.5%，居第六位；二手房價格環比漲幅則居首，為1.6%。

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責任編輯：游昊雲

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