【肺炎疫情】新冠肺炎疫苗可期 中國或今年底明年初使用

中國疾控中心主任、國家衛健委高級別專家組成員高福昨表示，中國研發的新冠肺炎疫苗或要到今年底至明年初才能使用；在應急情況下，或於年底先讓醫務人員使用。

高福昨在中國疾控中心援鄂隊醫療隊返北京的歡迎儀式表示，中國腺病毒載體重組疫苗目前已進入二期臨床，有的滅活苗已進入一期臨床，還有一些滅活苗正打算進入一期臨床，另有一些其他重組蛋白疫苗很快也將進入一期臨床。

對於疫苗研發的時間表，高福說，若依正常流程，可能要到今年底、明年初才能出來；但如果疫情走勢比較厲害，可能會在應急的情況下，在年底先讓例如醫護人員等部分人群使用，「這一定是應急情況下使用，而不是給普通健康人用的」。

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▲ 中國研發的新冠肺炎疫苗或要到今年底至明年初才能使用

科技部14日曾表示，中國疫苗應急攻關目前依照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗以及核酸疫苗5條技術路線推進，而有3個疫苗已獲准進入臨床試驗。

其中，腺病毒載體疫苗已於3月底完成一期臨床試驗，並於4月9日開始招募二期臨床試驗者，是全球首個啟動二期臨床試驗的新冠疫苗品種。

科技部並指出，國家藥監局12日已批准中國生物武漢生物製品研究所和中國科學院武漢病毒研究所聯合申請的新冠病毒滅活疫苗進入臨床試驗；13日又批准北京科興中維生物技術有限公司研製的滅活疫苗展開臨床試驗。世衛（WHO）最新數據顯示，全球正研發70種新冠疫苗，其中美國有兩款疫苗已啟動人體實驗。

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責任編輯：游昊雲

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