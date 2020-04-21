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【金正恩命危？】龍蝦、美酒、女列車員：揭秘金正恩的綠皮火車（有片）

國情動向 13:29 2020/04/21

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【金正恩命危？】龍蝦、美酒、女列車員：揭秘金正恩的綠皮火車（有片）

北韓領袖金正恩被美國媒體指，日前接受心血管手術後命危，但不消數小時，路透社引述中共中央對外聯絡部官員消息人士稱，金正恩據信不是病重。北韓再次疑似由中國出面，否定坊間傳聞，再次凸顯中朝關係雖有波折，但兩國仍是有「血盟」關係的堅實盟友。

說到中朝關係，不得不提金正恩多次乘搭前往中國訪問、展示中朝友誼的神秘「綠皮專列」火車。

【北韓政局】傳金正恩病危　南韓圜大瀉

外電引述中共中央對外聯絡部消息人士 金正恩據信並非病重

金正恩承襲他父親及祖父的做法，乘坐專用列車訪問中國。這列並非普通火車，據稱它有防彈功能，有極少數乘坐過它的外國人透露，車上設置豪華，備有美食與女列車員。

根據過去的照片和視頻反映，專列合共有21節、綠底黃線，車窗安裝了有色玻璃，以掩蓋車上乘客的身份。

金家三代領袖 都只乘火車出訪

北韓已故領導人金日成及金正日都曾乘坐類以的專列，到中國訪問。《紐約時報》今天發出報道，引述情報人員報告、在過去獲准登車的人員，解密謎一般的專列。

【金正恩病危？】金正恩缺席金日成生忌紀念日惹疑

【金正恩命危】缺席祖父金日成生忌紀念日掀傳聞　CNN 報道： 金正恩接受手術後病危

▼金正恩專列進入北京

▼北韓媒體曝光金正恩專列內部

南韓媒體2009年曾引述保密信息指，據信北韓至少有90節高安全性車廂供領導人使用。而北韓領導人每次出行，都會開動三趟列車：一趟是打前站的保安列車，一趟是領導人乘坐的列車，還有一趟載有額外的保鏢和物資。

每節車廂都是防彈的，這讓它們的重量比一般的車廂多出幾千公斤。因此這些列車的最高速度僅為每小時60公里。

有防彈功能 車上裝潢豪華

情報反映，在金正日時代，有100名安全人員乘坐打前站的列車，在沿途的車站搜索炸彈和其他威脅，同時檢測鐵軌的安全。

而北韓官方新聞媒體偶爾會發表領導人在列車裏的報道，讓人們得以一睹車廂內部的樣子。

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神秘的北韓領導人專列。

在2015年的一段報道中，金正恩在一節看似會議室的車廂裏，坐在一張長長的白桌子旁。在2011年的一段類似的視頻中，人們看到他的父親金正日在同樣的車廂裏主持工作，一個平板電視清晰可見。

而在過去報道金正日出訪的視頻片段中，人們可以看到他坐在一節有豪華座椅的接見車廂裏，看到他在餐車主持會議，在一節鑲有深色木板的車廂裏參加宴會。在那段視頻裏，金正日坐在擺滿食物的桌子旁，身穿燕尾服和晚禮服的人在為他表演。

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俄羅斯官員康斯坦丁·普里科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）2011年曾獲准登上專列，陪同金正日前往俄羅斯旅行。他在回憶錄《東方快車（Orient Express）》寫道，「（專列）可以點各種各樣的菜，包括俄羅斯菜、中國菜、韓國菜、日本菜和法國菜」。

車上備有美酒佳餚 有女列車員表演

在火車穿越西伯利亞時，金正日還堅持讓人把活龍蝦和其他新鮮美食送到火車上來。整箱的波爾多和勃艮第葡萄酒都是從巴黎空運來。

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無聊的時候，金正日會讓一群被稱為「女列車員」的女性表演者用朝鮮語和俄語為他歌唱。

至於他的兒子金正恩在列車上吃什麼，尚不得而知；但據稱，已知的是金正恩的胃口比他父親還要好。據說，金正恩更喜歡瑞士奶酪、水晶香檳和軒尼詩白蘭地。

責任編輯：費風

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