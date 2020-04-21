【油價走勢】一文看懂油價暴跌對中國能源市場有何影響？3桶油降幅逾3%

當地時間周一（4月20日），紐約油價暴跌至負數，是歷來第一次，5月期油價格收市報每桶-37.6美元。幾個小時後，紐約期油回穩，即將到期的5月期油在亞洲交易時段，由負值大幅回升，重上正數，報每桶1.63美元，上升39.26美元，早段曾高見2.54美元。油價大幅震盪和歷史上首次跌至負值，讓網民驚呼見證歷史。在經濟全球化的當下，紐約油價震盪會給中國經濟、中國消費者帶來怎樣影響？

3桶油股價下跌 上游勘探業務受挫

受紐約油價暴跌影響，港股中國海洋石油（00883.HK）下跌3.87%，中國石油股份（00857.HK）下跌3.24%，中國石油化工股份（00386.HK）下跌3.09%。

從跌幅看，中海油降幅最大。中海油是一家專注於油氣勘探、開發和生產的上游公司，其所有收入都來自石油和天然氣的銷售。而油價暴跌時，除開采油氣賺不到錢之外，公司還要負擔巨額管理支出。因此若油價持續走低，中海油或會面臨階段性虧損。

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而中石油的主要業務包括煉油與化工、勘探與生產、銷售、天然氣與管道四大塊。低油價時有利於煉油與化工業務，高油價時有利於勘探與生產業務。不過，低油價還是會對公司業績產生負面影響。公司的產品無論原油還是化工產品，其價格變動大都和國際油價正相關。在銷量不變的情況下，單價降低，仍會導致公司業績下降。

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中石化是3桶油中受低油價影響最小的公司。據內媒界面新聞報道，2018年，煉油是中石化最主要的利潤來源，達到63.41%，而勘探及開發占比的利潤占比僅為7%。煉油的主要成本就是原油，這樣看來，低油價似乎對中石化有利，實則不然。因為低油價同樣也會影響中石化產品的單價，使其營收降低。

A股的石油股反應較平淡。中國石油（601857.SH）僅微跌0.66%，中國石化（600028.SH）下跌1.74%。

▲ 中石油、中海油、中石化這三大國企，承擔著中國油氣能源市場格局。（網上圖片）

政府或有政策支持 兩會能源議題受關注

中石油、中海油、中石化這三大國企，承擔著中國油氣能源市場格局。以其中一間為例，中石油3月26日披露消息，2019年，公司實現營業收入2.52萬億元，同比增長6.0%，經營利潤1217.62億元。2019年中國GDP為99.0865萬億元。也就是說，僅「三桶油」其中一桶，營收就佔當年中國GDP的2.5%。

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內媒引述廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強稱，如果油價長期低位運行，國內一些成本較高的原油產業鏈公司的生存將變得非常艱難，後續政府可能需要出台相關政策，鼓勵投資往上游的石油天然氣勘探開采走。另外，在即將召開的兩會上，能源問題也將備受關注。

協議未完 中國還要捱貴價俄羅斯石油

另據央行日前公布，中國3月外匯儲備30606.3億美元，按月大幅減少460.88億美元，為2016年11月以來最大單月跌幅。

國家外滙管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，3月外滙儲備，主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、國際原油價格大幅下跌等因素影響，國際金融市場大幅震盪。

此前，中國在國際原油市場依然十分被動，但現在形勢發生了變化，原油市場已成買方市場。儘管如此，中國還受限於與俄羅斯長達25年的原油協議。

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2013年6月，中石油與俄羅斯石油公司簽訂長期供油協議，規定俄羅斯要「逐年向中國增供原油」。這份協議期限25年，當時估值為2,700億美元，屬於超級能源大單。

一邊是暴跌的紐約油價，一邊是與俄羅斯簽訂的遠未到期的死約，外界多有聲音認為中國是在捱貴價油。

消費者有著數？並不明顯

不過，價格大幅變動都是市場博弈，對於前往加油站的消費者來說，實際體驗並不明顯。以上海為例，當前97號汽油價格為每升6.26元，僅降低0.14元。

本報記者：尹航

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