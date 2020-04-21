【中國疫情】美媒：中國與亞洲國家接洽 提議放鬆邊境管制

中國新冠肺炎疫情緩和，為了加快恢復經濟活動，據報已與亞洲、歐洲國家接洽，討論放鬆邊境管制的可能性，以允許恢復一些商務旅行。南韓、新加坡已同意討論如何為必要旅行提供便利，但未知有關措施何時可能實施。另因疫情未改善，泰國等未準備好討論放鬆邊境限制。

《華爾街日報》引述知情外交官報道，中國官員最近幾周提議採取措施，為與亞太地區10多個國家的外國同行的必要旅行提供便利。

與歐洲國家接觸 冀允一些商務旅行

報道指出，外交官們表示，中國官員已在正式和非正式場合向日本、南韓和東南亞等國政府的官員，提出這一想法。有外交官表示，北京方面還與一些歐洲國家接觸，希望允許一些維持供應鏈所需的旅行。但具體是哪些國家無法確認。

上述外交官表示，中國的提議將豁免企業高管等某些旅行者當前旅行限制，並簡化有關健康篩查措施。一些官員將這些提議描述為 「綠色通道」或「快速通道」出入境安排。一種可能性是讓參與國家的政府，彼此認可新冠病毒檢測結果，潛在旅行者就可在離境前而非抵達後接受檢測，從而不需接受目的地國家的強制檢疫，令他們能立即在當地開始開展業務。

新冠肺炎疫情最先在湖北武漢爆發，中國初期曾敦促其他國家不要限制進出中國的旅行，稱這違反世界衛生組織（WHO）的指導意見。不過，在疫情全球大流行，中國為防止疫情倒灌，3月下旬以來，中國暫停幾乎所有外國人的入境，並將限制國際航線， 航空公司到任一國家航線 只能保留1條， 每航線每周不超1班。

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南韓、新加坡同意討論 泰國未準備好

根據政府聲明，南韓和新加坡已正式同意，討論如何為與中國的必要旅行提供便利。但尚不清楚這些措施何時可能實施。

報道引述了解相關討論內情的人士稱，時間安排將取決新冠疫情在每個相關國家的發展情況。一名知情人士稱，許多細節尚未敲定，例如哪些類別人員將獲准旅行，他們可以到訪哪些地方、此類安排何時啟動。

此外，知情外交官透露，中國接洽的一些國家尚未跟進，因不確定各自疫情何時改善到能夠放鬆旅行限制。

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其中泰國仍處於緊急狀態，禁止非居民外國人入境，知情人士透露該國還沒有準備好與中國討論放鬆邊境限制。另外，日本上周亦宣布全國進入緊急狀態，以遏制新冠疫情。

責任編輯：伍樂

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