  • 29°C
香港時間 : 2020421日 (二) 13:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金正恩命危？】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人

國情動向 13:43 2020/04/21

分享：

【金正恩命危？】金仔緋聞再被翻出，「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人。

北韓領袖金正恩被傳命危，儘管各種特殊渠道消息否定這個報道，但金氏的各種生平軼事，再被翻出來談論。當中，金正恩雖已「封盤」娶了李雪主為妻，然而外界一直對他的情史，有各種蜚短流長，包括有傳「北韓鄧麗君」、「北韓少女時代團長」的玄松月，是金正恩的前女友，直至近年才有報道澄清，兩人其實不曾有愛情關係。

玄松月據信是北韓「三池淵管弦樂團」的團長，她對上一次出現於國際場合，已是2018年韓國平昌舉辦的冬奧會。

南韓情報確認　玄松月的真正身份是......

她當時從北韓出發，帶隊到冬奧會場表演，被視為南北韓關係改善的訊號。

外電引述中共中央對外聯絡部消息人士 金正恩據信並非病重

南韓稱金正恩並無病危

但撇除政治層面上的討論，玄松月本人的年齡、裝扮、甚至是與金正恩的關係都是焦點所在。由於玄松月的外貌十分突出，甚有氣質，不少人都有興趣了解她的真實年齡。

外間一度盛傳她於1972年出生，即今年46歲，遠遠大過30多歲的金正恩。但後來南韓《朝鮮日報》報道，及韓國國家情報院證實，玄松月其實是於1977年出生，比外界盛傳的數字年輕5歲，只有43歲，但仍較金正恩年長7歲。韓國國家情報院同時表示，玄松月已為人妻，亦不是金正恩的前女友。

【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難

【金正恩命危】缺席祖父金日成生忌紀念日掀傳聞　CNN 報道： 金正恩接受手術後病危

玄松月早前到韓國視察表演場地時，裝扮十分時髦，帶上名貴手袋，與外國對朝鮮的形象有相當出入。

有媒體留意到，玄松月於會談期間曾經手持疑似Hermès手袋，更有網民認出她身上的髮夾及鞋分別可能是Alexandre de Paris及Jimmy Choo的產品，兩個牌子都屬名貴品牌。

【金正恩命危？】龍蝦、美酒、女列車員：揭秘金正恩的綠皮火車（有片）

【金仔訪華】一文看懂 金正恩一年內4次訪華

不過，Hermès事後接受訪問，否認玄松月當時曾持有他們生產的手袋，指「目前市面上本公司出產的訂製皮包中，並沒產品與玄團長所持有的皮包有相同設計。公司經重複翻看影片確認後，確定它並非本公司產品」。

責任編輯：費風

相關文章

金正恩昨再晤習 訪京技術開發區
2019/01/10
金正恩昨再晤習 訪京技術開發區
【特金會2.0】金正恩似未到訪 北京火車站氣氛如常
2019/03/04
【特金會2.0】金正恩似未到訪 北京火車站氣氛如常
金正恩與習近平通電話 強調增進同志互信
2019/04/19
金正恩與習近平通電話 強調增進同志互信
【習近平訪北韓】習近平飛抵平壤 料下午與金正恩會談
2019/06/20
【習近平訪北韓】習近平飛抵平壤 料下午與金正恩會談
【習近平訪北韓】習近平獲金正恩親自接機 下午舉行會談
2019/06/20
【習近平訪北韓】習近平獲金正恩親自接機 下午舉行會談
政治 緋聞 金正恩 李雪主 南北韓關係 北韓 南韓

上一篇文章

【新冠肺炎】又現毒航班 陝西21病例搭同一飛機從俄羅斯抵達

下一篇文章

【金正恩命危？】龍蝦、美酒、女列車員：揭秘金正恩的綠皮火車（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式
【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式
【新冠肺炎】草泥馬拯救人類？研究指羊駝抗體能滅新冠病毒
【新冠肺炎】草泥馬拯救人類？研究指羊駝抗體能滅新冠病毒
Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」後　被曝母親是世衛友好
Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」後　被曝母親是世衛友好
【中美角力】白宮顧問指中國囤積防疫裝備「牟暴利」　京稱造謠推責
【中美角力】白宮顧問指中國囤積防疫裝備「牟暴利」　京稱造謠推責
【孫力軍被查】孫力軍曾任公安部港澳台辦主任 被視為維穩工作的幕後軍師
【孫力軍被查】孫力軍曾任公安部港澳台辦主任 被視為維穩工作的幕後軍師
【世衛譚德塞】譚德塞回應被批「忽略台灣警示」：最早疫情通報來自中國大陸
【世衛譚德塞】譚德塞回應被批「忽略台灣警示」：最早疫情通報來自中國大陸