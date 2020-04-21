【金正恩手術】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人

▲ 【金正恩命危？】金仔緋聞再被翻出，「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人。

北韓領袖金正恩被傳命危，儘管各種特殊渠道消息否定這個報道，但金氏的各種生平軼事，再被翻出來談論。當中，金正恩雖已「封盤」娶了李雪主為妻，然而外界一直對他的情史，有各種蜚短流長，包括有傳「北韓鄧麗君」、「北韓少女時代團長」的玄松月，是金正恩的前女友，直至近年才有報道澄清，兩人其實不曾有愛情關係。

玄松月據信是北韓「三池淵管弦樂團」的團長，她對上一次出現於國際場合，已是2018年韓國平昌舉辦的冬奧會。

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她當時從北韓出發，帶隊到冬奧會場表演，被視為南北韓關係改善的訊號。

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但撇除政治層面上的討論，玄松月本人的年齡、裝扮、甚至是與金正恩的關係都是焦點所在。由於玄松月的外貌十分突出，甚有氣質，不少人都有興趣了解她的真實年齡。

外間一度盛傳她於1972年出生，即今年46歲，遠遠大過30多歲的金正恩。但後來南韓《朝鮮日報》報道，及韓國國家情報院證實，玄松月其實是於1977年出生，比外界盛傳的數字年輕5歲，只有43歲，但仍較金正恩年長7歲。韓國國家情報院同時表示，玄松月已為人妻，亦不是金正恩的前女友。

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玄松月早前到韓國視察表演場地時，裝扮十分時髦，帶上名貴手袋，與外國對朝鮮的形象有相當出入。

有媒體留意到，玄松月於會談期間曾經手持疑似Hermès手袋，更有網民認出她身上的髮夾及鞋分別可能是Alexandre de Paris及Jimmy Choo的產品，兩個牌子都屬名貴品牌。

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不過，Hermès事後接受訪問，否認玄松月當時曾持有他們生產的手袋，指「目前市面上本公司出產的訂製皮包中，並沒產品與玄團長所持有的皮包有相同設計。公司經重複翻看影片確認後，確定它並非本公司產品」。

責任編輯：費風