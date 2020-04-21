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【新冠肺炎】内地研究指病毒有19種新變異 疫苗研發添難度

社會熱點 13:43 2020/04/21

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中國工程院院士李蘭娟團隊最新研究顯示，新冠肺炎病毒出現確實能影響致病性的突變，其中19個為首度發現。病毒株的變異和多樣性先前可能被低估，藥物和疫苗研發必須將上述突變納入考慮。

中國科學網報道，研究發現不同變異毒株在細胞病變效應和病毒載量方面差異可達270倍。一種三核苷酸突變能大大增強病毒的複製速率和致病能力，帶有這種突變病毒的病人保持了45天的核酸陽性。另外，研究人員還從糞便中分離出可複製的活病毒，這與先前中國官方報道不同。

據報道，研究團隊從今年1月22日到2月4日之間，從浙江大學附屬醫院收治的11名2019冠狀病毒疾病患者身上分離了病毒。這些患者年齡從4個月到71歲不等，其中10名患者有過武漢接觸史。

内地研究指新冠病毒有19種新變異，疫苗研發添難度

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研究人員對這11份病人來源的病毒分離株進行超深度測序，並且與全球共享禽流感數據倡議組織數據庫的1111個基因組序列比較，發現這11位患者分離出的病毒共33個突變，其中19個是首次發現的新突變。

研究人員寫道，儘管這項研究只分析了分離自11個病人的病毒，還是觀察到豐富的變異多樣性，「這表明新冠病毒株的真正多樣性仍被大大低估」。研究指出，2019冠狀病毒已經出現較多變異，而且相當一部分與適應性有關的突變，主要集中在病毒S蛋白和人類ACE2受體結合處的界面。

為客觀評估突變對病毒致病性的影響，研究人員決定進行體外感染試驗。他們選擇了一種叫做Vero-E6的細胞株，這種細胞株具有與人體細胞非常相似的ACE2受體。他們用所有11個病人來源的病毒分別感染Vero-E6細胞，每隔一段時間採集細胞並檢測細胞的病毒載量。

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試驗開始的4個小時內，這些細胞的病毒載量都保持平穩，這時病毒的複製還很少發生；8個小時後，6號、7號、9號、10號、11號病人來源的病毒載量顯著上升；24小時後，除2號、7號外的所有病毒載量都顯著上升，而10號和11號的上升速度比其他都要快很多。病毒載毒量越高，細胞的病變效應和死亡率也隨之上升。

研究表示，11號患者來源的病毒中，出現了令人始料未及的三核苷酸突變。這種突變在後續實驗中表現「強勁」，大大提升了毒株的複製速率和致病力。事實上，這名患者的病毒檢測陽性，維持了45天。研究人員認為，這種三核苷酸突變的功能影響值得進一步研究。

另外，與中國官媒近期報導「糞便中沒有分離出活病毒」相反，這項研究中的3份病毒分離株就來自病人的糞便樣本，這表明2019冠狀病毒的確有在糞便中複製的能力。研究人員最後呼籲，病毒藥物和疫苗的研發需要盡快考慮到上述累積突變的影響，以避免潛在的陷阱。

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