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農村農業部：豬肉供應偏緊格局未根本改變 料豬價高峰在9月前後

經濟脈搏 14:02 2020/04/21

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新冠肺炎疫情未完之餘，豬價仍然高企。內地農村農業部表示，生豬產能恢復積極向好，但豬肉供應偏緊的格局還沒有根本改變，預計豬肉價格高峰可能出現在9月份前後。

二季度面臨三方面壓力 或是最困難時期

據內地官媒人民網報道，農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海日前介紹，3月份生豬產銷秩序基本恢復，全國生豬生產繼續向好，主要生產指標好於2月份，豬肉市場價格連續8周回落。而主要生產指標向好體現在生豬產能加快恢復，新生仔豬數量繼續增長，大部分省份生產穩中向好。

隨著生豬產銷秩序逐步恢復正常，屠宰企業全面復工復產，前期壓欄的肥豬加快出欄，加之儲備肉投放調控，豬價持續回落。據監測，4月份第3周豬肉價格為每公斤52.96元（人民幣，下同），比2月份第3周的高點下降了近7元。

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楊振海還表示，從全年豬肉供需情況看，雖然生豬產能恢復積極向好，但豬肉供應偏緊的格局還沒有根本改變。他認為，二季度豬肉供需還面臨著生產基數低、進口不確定性增加、消費回升等三重因素疊加的壓力，可能是這一輪豬周期最為困難的時期。

7月份後市場供應將逐步改善，但由於下半年節日多，消費拉動力也更強，豬肉價格高峰可能出現在9月份前後。從按年漲幅看，由於去年各月豬肉價格的走勢由低到高，今年隨著市場供應改善，豬肉價格按年漲幅將持續收窄，四季度甚至有可能按年下降。

責任編輯：伍樂

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