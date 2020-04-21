【金正恩手術】金正恩倘出事胞妹或接掌權力　「北韓伊萬卡」神秘背景曝光

▲ 【金正恩手術】金正恩倘出事胞妹或接掌權力，「北韓伊凡卡」神秘背景曝光。

北韓領導人金正恩傳出接受心血管手術，儘管中方特殊渠道消息指，金氏性命並無大危險，但外界已紛紛推演，他一旦病歿，北韓權力將由誰接管。其中，被視為金正恩親信、金仔胞妹金與正被認定是潛在接班人之一、她如問號般的神秘經歷也被翻出。

現年據信31歲的金與正是金正恩的胞妹、前任領導人金正日的四女，從小與金正恩一起在瑞士念書。

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她從2009年開始於朝鮮勞動黨工作、年她年僅20歲左右；2013年被任命為組織指導部活動科科長後，在媒體前露臉的次數也漸增。有北韓消息人士表示，金與正從2013年開始正式擔任金正恩的秘書，全心全意輔佐。

2019年6月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）與金正恩在板門店會面，特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和金與正首度同台，她們不僅是第一家庭的成員，同時也都深受二位元首信任，在政壇扮演要角、享有高地位，握有實權。

也有媒體以「北韓伊萬卡」來介紹金與正，以「美國金與正」來介紹伊萬卡。

權力排名衝進前10 與金正恩同坐第一排

同年7月，平壤當局舉行金日成逝世25週年追悼大會，金與正就坐在金正恩左手邊第4個位置，黨內權力排名可能已進入前10。今年初，金與正被任命為勞動黨中央委員會第一副部長，職權從勞動黨宣傳煽動部變成黨組織指導部，更靠近權力核心。

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根據本月11日北韓的勞動黨政治局會議，金與正登上政治局候補委員補選名單，重回被稱為勞動黨最高決策團隊的政治局，除了身為第一家庭的象徵地位，也掌握實際權力，成為名符其實的二把手，加速鞏固地位。

本人名義怒飆南韓：多管閒事

金與正在今年3月，罕見以本人名義發表談話，對於北韓試射飛彈的問題，首度以第一副部長身分批判南韓政府，「聽說南方青瓦台喊著『非常遺憾』、『要求中斷』，我方不得不感到驚訝，簡直是多管閒事、作賊喊捉賊的極致。」外界推測，她也擔任金正恩發言人職位。

北韓歷代領導人的妹妹中，金與正的政治地位前所未有。前領導人金正日的妹妹金慶喜曾任勞動黨秘書，但職位僅止於象徵性地位。金與正則親自參與國政，實際上已經成為金正恩的左右手。

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