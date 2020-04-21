原油價格大跌外圍走弱 滬指收跌0.9%終止3連升

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受原油價格大跌，隔夜美股走弱拖累，A股低開低走，市場人氣萎靡，上證綜合指數收跌0.9%，終止3連升。
滬深兩市今日低開後單邊下行，滬指一度跌超1.5%退守2800點關口附近，午後大基建板塊反彈，計算機、通信等科技股亦拉升，各指數跌幅有所收窄。截至收市，滬指報2827.01點，跌0.9%；深證成指收報10506.86點，跌1.08%。創業板指全日跌0.95%，收報2023.94點。
滬深兩市成交合計6493億元（人民幣，下同），較上一交易日小幅放量；其中滬市成交2487億元，深市成交4006億元。北向資金凈流出逾10億元，結束連續5天淨流入。
盤面上，板塊個股多數下跌，證券、農業、汽車、航運、半導體、保險、運輸等跌幅居前，建築裝飾、計算機、通信上漲。題材概念方面，數據中心、雲計算等概念領漲。
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國內商品期市多數收跌，能化品領跌，原油、燃油跌超4%，塑料跌超3%；黑色系走低，瀝青跌8%。
責任編輯：蒯宇澄