【肺炎疫情】為減美進口商壓力 特朗普政府允許推遲部分關稅 對華商品除外

新冠肺炎疫情延燒至今，中美在病毒源頭、信息公開和擔責等方面展開外交戰，令中美關係更加緊張。據美國之音報道，特朗普政府將允許美國企業將許多進口商品的關稅推遲90天繳納，但對中國商品的懲罰性關稅保持不變。

在新冠疫情危機已導致數百萬美國人失業之際，進口關稅也對美國進口商造成負擔。近幾周以來，白宮官員一直在討論減免關稅，並要求聯邦政府提供緊急貸款，以緩解可堪比大蕭條時期的經濟急劇下跌。不過， 為符合延期申請的條件，美國進口商必須證明 「 重大財務困難 」 。

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美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）周日在一份聲明中表示：「這將保護美國的就業機會，幫助這些企業渡過難關。」然而，財政部表示，關稅延期政策不適用於對約3,600億美元中國商品征收的懲罰性關稅。盡管中美兩國在1月達成了休戰協議，但雙方的貿易爭端仍在繼續。

這批延期也不適用於美國以國家安全為由對進口鋼鐵和鋁征收的關稅。

除推出經濟措施保護本國企業外，美國總統特朗普還加大了對中國政府處理此次疫情的批評力度。美國將病毒在全球的傳播歸咎於中國在疫情爆發初期缺乏透明度。但世界衛生組織表示，在新型冠狀病毒疫情開始時已發出警告，沒有向美國隱瞞任何事情。

責任編輯：費風

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