【新冠肺炎】內蒙古確診孕婦痊癒後分娩 女嬰出生帶有抗體

內蒙古一名婦人懷孕時感染新冠肺炎，在治癒後順利分娩誕下女嬰，而新生嬰兒出生後，隨即被檢測到帶有抗體。有專家稱，孕婦患有新冠肺炎，一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有了免疫力。

澎湃新聞報道，內蒙古唯一感染新冠肺炎孕婦吳穎（化名），2月21日治癒出院，當時已懷胎8個月，她於4月8日順利剖腹產下一名女嬰。盡管產婦已痊癒，但嬰兒是否感染還無法確定，參與手術的醫護人員曾演練了3次。

▲ 吳穎曾確診新冠肺炎，出院後與醫護合照。

產後母女二人經過兩次新冠病毒核酸檢測，結果均為陰性。不過，嬰兒出生後，鄂爾多斯市中心醫院在其血液中，檢測到新冠病毒IgG抗體。

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該院兒科主治醫生馬曉宇表示，這說明新冠病毒IgG抗體可以通過胎盤傳遞給嬰兒，一般IgG抗體是保護性抗體，但是新冠肺炎病毒是否會通過羊水、體液、血液等途徑感染新生兒仍是未知。

北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬傑日前曾稱，綜合國內外報道，新冠肺炎治癒者產下的嬰兒咽拭子檢測的結果均呈陰性。在樣本分析後，發現少量新生兒能夠從母體獲得一種免疫球蛋白，即IgG抗體。換言之，感染過新冠肺炎的治癒者在孕育新生命時，一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有了免疫力。

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責任編輯：伍樂

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