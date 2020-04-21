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【新冠肺炎】浙江山西視訊開兩會 全國兩會是否沿用引關注

國情動向 16:38 2020/04/21

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浙江和山西多地近日宣布，將以視訊、分會場方式在4月下旬召開地方兩會（人民代表大會、政治協商會議）。外界關注，全國兩會是否也會採視訊會議方式進行。央視新聞20日報道，中共浙江省常委會近日根據全省疫情防控和復工復產形勢，研究決定各設區市「兩會」將於4月下旬召開。

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