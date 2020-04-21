【新冠肺炎】浙江山西視訊開兩會 全國兩會是否沿用引關注 國情動向 16:38 2020/04/21 分享： 浙江和山西多地近日宣布，將以視訊、分會場方式在4月下旬召開地方兩會（人民代表大會、政治協商會議）。外界關注，全國兩會是否也會採視訊會議方式進行。央視新聞20日報道，中共浙江省常委會近日根據全省疫情防控和復工復產形勢，研究決定各設區市「兩會」將於4月下旬召開。 ... 相關文章 【新冠肺炎】路透：中國「兩會」擬延至4月底5月初召開 2020/03/16 【新冠肺炎】路透：中國「兩會」擬延至4月底5月初召開 【新冠肺炎】北京禁飛國際航班為4月開兩會？上海降應急響應級別 2020/03/23 【新冠肺炎】北京禁飛國際航班為4月開兩會？上海降應急響應級別 【新冠肺炎】全球疫情升溫 春季廣交會確定延期 2020/03/23 【新冠肺炎】全球疫情升溫 春季廣交會確定延期 【新冠肺炎】外電：中國官員1月中評估或面臨疫情大流行 延遲6天才示警 2020/04/16 【新冠肺炎】外電：中國官員1月中評估或面臨疫情大流行 延遲6天才示警 全國人大常委會4月底召開會議 外界料決定「兩會」會期 2020/04/17 全國人大常委會4月底召開會議 外界料決定「兩會」會期 經濟 新冠肺炎疫情 浙江省 冠狀病毒 新冠肺炎 習近平 人大常委 人大政協兩會 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入