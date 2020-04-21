  • 27°C
香港時間 : 2020421日 (二) 18:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

內地五一料近1億人次出遊 上海廣州北京列熱門目的地

社會熱點 17:24 2020/04/21

分享：

內地五一假期將至，市場關注這5天小長假，會否出現新冠肺炎疫情後的補償性消費。有報告預計，內地五一出遊人數預計將創疫情以來新高，為清明節的兩倍以上，或近1億人次。受疫情影響，民眾出行以本地與周邊遊為主，熱門目的地前5位分別是上海、廣州、北京、成都、深圳。

內地傳媒報道，攜程發布的《2020「五一」旅遊消費新趨勢大數據預測報告》顯示，截至4月中旬，今年五一小長假交通出行量環比4月增加353%，出行總人次增加282%。攜程平台旅客預訂五一期間機票量大幅遞增。

多地推旅遊消費券 刺激市道

多地推出針對性扶持政策，提振旅遊業。據攜程不完全統計，目前全國已有浙江湖州、江蘇常州、貴州等20多省市為居民發放旅遊消費券。多重利好下，攜程省內跟團遊訂單按月增長160%，當地嚮導訂單量增長近3倍。

【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟

【新冠肺炎】五一假期可去玩嗎？ 專家倡分散出行 不去旅遊熱點

【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走

【新型冠狀病毒】清明小長假遊客迫爆黃山景區　連續兩日提早封門（有片）

【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆  顯示消費V形反彈？

酒店方面，據攜程統，目前支付成功的總交易總額以數億元計。至於景區，門票銷量增長94%。五一期間，全國景區開放數量將創新高，總數超過4000家。

另據中國旅遊研究院統計，之前的清明小長假全國國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，旅遊收入82.6億元。攜程預計，五一出遊人次有望達到清明2倍以上，出現今年首個真正的旅遊小高峰。

外界憂慮出遊人群聚集會造成疫情反彈，文化和旅遊部、國家衛健委日前發布通知，旅遊景區接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%。

疫情下長途遊受限 本地及周邊遊成主力

在疫情影響下，跨省、長途與出境遊受到限制，本地人遊本地及4天內的周邊遊成為主流。報告顯示，五一期間，全國最熱出發地與目的地高度重合。

目前，客源地排名前10的城市是上海、廣州、深圳、成都、杭州、南京、北京、重慶、西安、長沙；而目的地前10名是上海、廣州、北京、成都、深圳、杭州、南京、西安、重慶、長沙。

至於外界關注補償性消費會來嗎？報告數據顯示，五一期間出遊的人更加關注品質，高端產品的搜索量與銷售顯著上升，已預訂的酒店，4星、5星間夜佔55%，高星級酒店明顯更受歡迎。而在攜程平台上，省內跟團遊與自由行用戶，80%都選擇了吃住行升級的5鑽、4鑽產品，以及精品小團、私家團。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？
2020/04/16
【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
2020/04/10
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
【新型冠狀病毒】清明小長假遊客迫爆黃山景區　連續兩日提早封門（有片）
2020/04/05
【新型冠狀病毒】清明小長假遊客迫爆黃山景區　連續兩日提早封門（有片）
【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走
2020/04/16
【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走
【新冠肺炎】五一假期可去玩嗎？ 專家倡分散出行 不去旅遊熱點
今日
【新冠肺炎】五一假期可去玩嗎？ 專家倡分散出行 不去旅遊熱點
疫情 機票 門票 酒店 自由行 銷售 深圳 廣州 中國 成都

上一篇文章

【肺炎疫情】新冠肺炎疫苗可期 中國或今年底明年初使用

下一篇文章

【台灣疫情】敦睦艦隊添3人確診 累計27人染疫（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致