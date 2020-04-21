內地五一料近1億人次出遊 上海廣州北京列熱門目的地

內地五一假期將至，市場關注這5天小長假，會否出現新冠肺炎疫情後的補償性消費。有報告預計，內地五一出遊人數預計將創疫情以來新高，為清明節的兩倍以上，或近1億人次。受疫情影響，民眾出行以本地與周邊遊為主，熱門目的地前5位分別是上海、廣州、北京、成都、深圳。

內地傳媒報道，攜程發布的《2020「五一」旅遊消費新趨勢大數據預測報告》顯示，截至4月中旬，今年五一小長假交通出行量環比4月增加353%，出行總人次增加282%。攜程平台旅客預訂五一期間機票量大幅遞增。

多地推旅遊消費券 刺激市道

多地推出針對性扶持政策，提振旅遊業。據攜程不完全統計，目前全國已有浙江湖州、江蘇常州、貴州等20多省市為居民發放旅遊消費券。多重利好下，攜程省內跟團遊訂單按月增長160%，當地嚮導訂單量增長近3倍。

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酒店方面，據攜程統，目前支付成功的總交易總額以數億元計。至於景區，門票銷量增長94%。五一期間，全國景區開放數量將創新高，總數超過4000家。

另據中國旅遊研究院統計，之前的清明小長假全國國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，旅遊收入82.6億元。攜程預計，五一出遊人次有望達到清明2倍以上，出現今年首個真正的旅遊小高峰。

外界憂慮出遊人群聚集會造成疫情反彈，文化和旅遊部、國家衛健委日前發布通知，旅遊景區接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%。

疫情下長途遊受限 本地及周邊遊成主力

在疫情影響下，跨省、長途與出境遊受到限制，本地人遊本地及4天內的周邊遊成為主流。報告顯示，五一期間，全國最熱出發地與目的地高度重合。

目前，客源地排名前10的城市是上海、廣州、深圳、成都、杭州、南京、北京、重慶、西安、長沙；而目的地前10名是上海、廣州、北京、成都、深圳、杭州、南京、西安、重慶、長沙。

至於外界關注補償性消費會來嗎？報告數據顯示，五一期間出遊的人更加關注品質，高端產品的搜索量與銷售顯著上升，已預訂的酒店，4星、5星間夜佔55%，高星級酒店明顯更受歡迎。而在攜程平台上，省內跟團遊與自由行用戶，80%都選擇了吃住行升級的5鑽、4鑽產品，以及精品小團、私家團。

責任編輯：伍樂

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