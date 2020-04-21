  • 27°C
香港時間 : 2020421日 (二) 18:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Pornhub推老少咸宜網站　Scrubhub教人洗手抗新冠肺炎

社會熱點 17:48 2020/04/21

分享：

Pornhub推老少咸宜網站，Scrubhub教人洗手齊抗疫。

Pornhub是全球知名的成人網站，他們繼早前免費開放premium服務後，最近再為推動人們齊抗疫，有新動作，就是與Amazon Dating幕後團隊合作開發一個叫Scrubhub的短片網站，呼籲大家要勤洗手！內容健康，老少咸宜，

Scrubhub網站連結：https://scrubhub.tv

Pornhub早前為了讓大家防疫宅在家時，多一點娛樂，免費開放Pornhub Premium服務；他們最近 又有新搞作，推出新網站 Scrubhub。這個網站不僅可以光明正大看，還可以開心share（分享），皆因它是一個教你、兼且鼓勵你洗手的網站，集合網民上載的洗手片，教大家勤洗手，預防感染新冠病毒。

Scrubhub不僅教洗手，內裡更設有網絡銷售平台，讓人線上購買肥皂等潔手用品，而所獲得的金錢，Pornhub將會捐給美國的慈善組織Invisible hands和Frontline foods，兩個機構分別幫助有經濟負擔的人，以及提供食物支援給防疫人員，相當有意義。

【新冠肺炎】内地研究指病毒有19種新變異 疫苗研發添難度

【新冠肺炎】美媒：中國與亞洲國家接洽 提議放鬆邊境管制

【肺炎疫情】新冠肺炎疫苗可期 中國或今年底明年初使用

【新冠肺炎】默克爾呼籲中國在疫情起源上透明 提供更多爆發初期信息

【意大利疫情】Pornhub免費開通premium帳號　助意大利抗疫

【全球大流行】民眾在家隔離　帶動Pornhub網站流量大增？

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

 


 

相關文章

【新冠肺炎】默克爾呼籲中國在疫情起源上透明 提供更多爆發初期信息
今日
【新冠肺炎】默克爾呼籲中國在疫情起源上透明 提供更多爆發初期信息
【肺炎疫情】新冠肺炎疫苗可期 中國或今年底明年初使用
今日
【肺炎疫情】新冠肺炎疫苗可期 中國或今年底明年初使用
【新冠肺炎】美媒：中國與亞洲國家接洽 提議放鬆邊境管制
今日
【新冠肺炎】美媒：中國與亞洲國家接洽 提議放鬆邊境管制
【新冠肺炎】内地研究指病毒有19種新變異 疫苗研發添難度
今日
【新冠肺炎】内地研究指病毒有19種新變異 疫苗研發添難度
【新冠肺炎】又現「毒航班」 陝西21病例搭同一飛機從俄羅斯抵達
今日
【新冠肺炎】又現「毒航班」 陝西21病例搭同一飛機從俄羅斯抵達
疫情 傳染病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 全球大流行 網上交易平台 網上購物 網絡熱話 經濟 Amazon

下一篇文章

【新冠肺炎】內蒙古確診孕婦痊癒後分娩 女嬰出生帶有抗體
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致