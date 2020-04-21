Pornhub推老少咸宜網站　Scrubhub教人洗手抗新冠肺炎

▲ Pornhub推老少咸宜網站，Scrubhub教人洗手齊抗疫。

Pornhub是全球知名的成人網站，他們繼早前免費開放premium服務後，最近再為推動人們齊抗疫，有新動作，就是與Amazon Dating幕後團隊合作開發一個叫Scrubhub的短片網站，呼籲大家要勤洗手！內容健康，老少咸宜，

Scrubhub網站連結：https://scrubhub.tv

Pornhub早前為了讓大家防疫宅在家時，多一點娛樂，免費開放Pornhub Premium服務；他們最近 又有新搞作，推出新網站 Scrubhub。這個網站不僅可以光明正大看，還可以開心share（分享），皆因它是一個教你、兼且鼓勵你洗手的網站，集合網民上載的洗手片，教大家勤洗手，預防感染新冠病毒。

Scrubhub不僅教洗手，內裡更設有網絡銷售平台，讓人線上購買肥皂等潔手用品，而所獲得的金錢，Pornhub將會捐給美國的慈善組織Invisible hands和Frontline foods，兩個機構分別幫助有經濟負擔的人，以及提供食物支援給防疫人員，相當有意義。

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責任編輯：伍樂

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