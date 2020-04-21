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【新冠肺炎】港大團隊揭隱形患者超恐怖　病發前17小時播毒最勁

社會熱點 18:43 2020/04/21

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【新冠肺炎】港大團隊揭隱形患者超恐怖，病發前17小時播毒最勁。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，無症狀感染者、即隱形患者的播毒風險被指不能看輕。香港大學等中港團隊近期在外國期刊發表研究果，指新冠病毒感染者發病前傳播病毒能力，比發病後強，且在發病前的約17小時，播毒能力最強。

《自然醫學（Nature Medicine）》期刊15日刊登廣州市第八人民醫院與香港大學公共衛生學院的共同撰寫、題為「COVID-19病毒排出和傳播的時間動態」的論文，指「新冠肺炎患者在出現初始症狀的兩三天前便，開始排出病毒，在症狀出現前的0.7天達到峰值」。

港大團隊牽頭研究：發病前播毒勁過發病後

根據計算，0.7天即大約17小時，按此推論，患者在發病前的約17小時，傳播病毒能力最強。但文章作者劉浩然（Eric H. Y. Lau）也指出，患者回憶症狀的初發時間可能有誤差，因此這項研究仍存在進一步修正之處。

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這項研究是由香港大學的團隊所牽頭，涉及94宗廣州市第八人民醫院收治的患者，當中50%為男性、中位數年齡為47歲，61例為輕症。研究人員從症狀發作到發病後23天，共收集了414個檢體。

結果顯示，研究人員在患者出現症狀後不久，就檢測到高病毒載量、即高傳染性，然後在第21天左右逐漸下降至檢測的最小極限。

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研究人員假定新冠病毒的潛伏期－－從感染到出現症狀的時間，中位數為5.2天；傳染性在患者出現症狀前的2.3天，已經開始，並在出現症狀前0.7天達到峰值。

多項期刊研究同樣證實︰病毒發病前最危險

這一研究結果意味着，新冠肺炎患者在發病前2至3天，已可以傳播病毒，病毒在發病前的傳播力，甚至比發病後還強、且更具危險性；而在症狀出現後，患者體內病毒載量，反而會加快下降。

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這與最近的另外兩項研究結果一致。像是《Nature》上的研究也有發現，新冠病毒的脫落高峰發生在早期的上呼吸道感染時，這表明病毒攜帶者在出現輕微症狀或幾乎無明顯症狀時，可能最具傳染性。

現行蹤接觸者和隔離措施　或不足夠

此外，《Lancet（刺針）》發表的一項關病毒感染期間的研究也指出，新冠肺炎患者發病第一周，深喉唾液病毒載量最高，隨後逐漸下降。

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研究作者指出，如果超過30%的病例，是由症狀前或無症狀的傳播引起的，僅追蹤接觸者和隔離病例，可能無法成功抑制疫情；因此，應該緊急考慮採用更全面的接觸者追蹤標準，追蹤患者出現症狀前2-3天接觸的人。

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責任編輯：伍樂

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