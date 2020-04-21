▲ 【新冠肺炎】新加坡連續兩天增逾千病例，再爆疫災給香港兩點啟示。

新加坡連續2天新增逾1000宗新型冠狀病毒肺炎病例，反映新加坡疫情第二波不僅已爆發僅，且更屬「災難」級。外媒分析箇中原因，指新加坡犯了兩大失誤，才令疫災重臨：其一是忽視外籍移工宿舍群聚感染事件，其二是當局採取了寬鬆的防疫措施，顯示「太早放鬆恐適得其反」。

新加坡與香港的城市結構及定位相近，新加坡的失誤足讓香港借鏡，勿重蹈覆轍。

香港同時開放型城市 勿重蹈覆轍

美國有線電視新聞網（CNN）報道，不到一個月前，新加坡被視為新冠肺炎疫情下的「抗疫典範」國家之一，能在不採取限制性封鎖措施的情況下，就壓住第一波疫情。

【新冠肺炎】港大團隊揭隱形患者超恐怖 病發前17小時播毒最勁

Pornhub推老少咸宜網站 Scrubhub教人洗手抗新冠肺炎

但當第二波疫情近日席捲而來，新加坡便無力應對。據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，自3月17日以來，新加坡境內確診數從266例暴增至逾9500例。

報道指出，新加坡疫情大爆發，原因是當局忽視外籍移工宿舍群聚感染事件，且低估了這類感染病例導致疫情全國擴散的速度。

此外，新加坡採取較寬鬆防疫措施，也是疫情爆發的原因之一。

【新冠肺炎】內蒙古確診孕婦痊癒後分娩 女嬰出生帶有抗體

【新冠肺炎】又現「毒航班」 陝西21病例搭同一飛機從俄羅斯抵達

在廣泛篩檢並隔離所有疑似病例後，新加坡得以採取相對開放的政策，當地生活也能繼續照常進行。歷經最近一次病例數激增期後，新加坡本月僅下令各級學校停課，並指示部分公司停工。

大快放鬆防疫限制 不是理想做法

新加坡所採取的防疫政策較其他國家寬鬆，但這類政策只有在完全阻絕境外移入病例，且能夠迅速檢測並因應潛在病例的情況下才行得通。

【新冠肺炎】内地研究指病毒有19種新變異 疫苗研發添難度

【肺炎疫情】新冠肺炎疫苗可期 中國或今年底明年初使用

一旦新加坡開放性政策失敗，疫情擴散速度會比採取嚴厲封鎖和社交距離措施的國家更快。新加坡的經驗顯示，「太早放鬆可能會適得其反」。

事實上，世界衛生組織（World Health Organization，WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前也在日內瓦舉行的新聞發布會上說，放鬆限制「必須極其謹慎」。「如果放鬆得太快，病毒可能卷土重來，造成比現在更糟糕的情況。」

【新冠肺炎】默克爾呼籲中國在疫情起源上透明 提供更多爆發初期信息

【新冠肺炎】在韓打工者曝光隔離生活點滴 最怕被標籤「要錢不要命」

【新冠肺炎】草泥馬拯救人類？研究指羊駝抗體能滅新冠病毒

【新冠肺炎】何栢良批港防疫工作遠落後内地 許樹昌卻稱難參考內地情況

【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒 停用洗街防播毒

【新冠肺炎】冷氣機助飛沫播毒！廣州5口家餐廳吃飯 感染兩鄰桌

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC