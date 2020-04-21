受美國禁令及疫情打擊 華為首季銷售收入增長大幅放緩

中國電訊設備巨頭華為，受到美國禁令及新冠肺炎疫情雙重打擊，今年第一季銷售收入增長大幅放緩，但稱業績仍表現出良好韌性。

華為今日公布，首季公司實現銷售收入1822億元人民幣，按年增長1.4%，去年同期的增幅則達39%。華為首季淨利潤率從一年前的約8%，收窄至7.3%。該公司未有公布首季淨利潤數字，也沒有披露其智能手機或通信設備的詳細銷售數據。

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華為表示，在全球新冠疫情蔓延形勢下，公司積極採取措施保障員工身體健康，並與供應鏈合作夥伴相互支持，相互幫助，共同克服高難度生產挑戰，及時有序復工復產。華為各項業務開展正常，整體經營結果符合預期。

華為高級副總裁張建崗在聲明中稱，增長速度放慢，但面對實體名單和新冠疫情，華為首季的表現展現出良好韌性。去年5月，美國政府以以國家安全憂慮為由，將華為列入黑名單，限制對其出售美國產品。

面對新冠肺炎疫情造成經濟停擺，亦拖累華為的銷售，並耽誤5G網絡建設鋪開。據張建崗稱，華為已簽署90多份製造5G設備的商業合同，這個數字在過去一年裡不斷增長。

責任編輯：伍樂

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