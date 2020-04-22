【中國經濟】疫情放緩五一黃金周加長  消費難望大爆發

內地新冠肺炎疫情逐漸受控，中央急欲推動社會復常，因為社會不恢復正常流動，無法擴大內需以穩經濟。隨著各大城市陸續放寛管制，接著的「五一」小黃金周被寄予厚望，民眾經過多個月壓抑，或可出現報復性消費。但疫情陰影仍在、就業低迷，加之外圍疫情影響令經濟前景不明朗三因素，不宜對消費市場反彈有過於樂觀預期。

今年的「五一」小黃金周首次加長至五天，中央有意藉此推動消費反彈，畢竟民眾受疫情壓抑三個多月，這是疫情受控後的第一個長假，旅遊業首當其衝受惠，以此帶動新一波消費熱潮。中國經濟受新冠肺炎疫情重挫，三駕馬車中，消費無疑是穩經濟最有力武器。

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輿論期待「五一」出現報復性消費潮，也非憑空想像。位於廣州的精品龍頭愛馬仕（Hermès）太古匯專賣店，在4月11日重新開店，創下了單日銷售額270萬美元的驚人數字。此外，有數據顯示，4月第二周公布「五一」假期後的一天時間內，攜程旅遊的跟團遊、自由行等產品搜索量比上個月增長超300%；另外，攜程旅遊預計，「五一」熱門的旅遊目的地有三亞、上海、廈門、安吉、重慶、成都等。

然而，研究機構對疫後出現報復性消費並不太樂觀。西南財經大學、螞蟻金服研究院剛聯合發布的最新報告顯示，今年第一季中低收入階層及從事自由業的工作穩定和收入都受新冠疫情影響較大，而且預期也不樂觀，出現報復性消費的可能性不大。

中國社會科學院也表示，新冠肺炎疫情是中國改革開放以來，對旅遊業影響範圍最廣、程度最深的一次衝擊，不宜對五一假期、暑期和十一假期等重要旅遊市場的反彈有過於樂觀的預期。

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中國社科院旅遊研究中心主任宋瑞表示，在謹慎樂觀預測下（假設國內疫情4月底基本結束，最遲5月上旬徹底結束），今年內地旅遊總人次42.85億人次，年減29.29%，旅遊總收入下降33.40%；在謹慎預測下（假設大陸疫情5月底基本結束，最遲6月上旬徹底結束），今年內地旅遊總人次39.41億人次，年減34.97%，旅遊總收入下降39.83%。

分析指出，對於疫情後的旅遊市場趨勢，不少人認為在大小長假、暑期等會出現報復性反彈。從2003年SARS時的經驗看，反彈並不顯著，當年6月疫情全部結束，而十一期間旅遊人次僅年增1%左右，旅遊收入增幅更低。因此不宜對五一假期、暑期和十一假期等的市場反彈有過於樂觀的預期。

事實上，今次新冠肺炎疫情對經濟衝擊之嚴重，為改革開放以來所罕見，居民消費信心不容易恢復過來。首先，目前全國疫情雖初步受控，但如北京、廣州等大城市仍受到外來威脅，不少民眾對此仍抱有戒心，戲院等娛樂場所仍未復常，民眾始終仍未能放開懷抱消費。

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更重要一點，受到疫情影響，去年持續下行的經濟進一步走低，在外圍訂單受疫情影響幾乎冰封下，失業的問題十分嚴竣，加上874萬高校畢業生走入職場，但一項數據顯示，2020年高校應屆畢業生新增崗位按年降幅達49%；如果民眾擔心職位不保，又或者忙於尋找工作，大部分人心態是積穀防飢，對消費態度肯定比前謹慎。

內地消費未來走向如何，一方面要看疫情發展，另一方面，還要等待政府推動消費政策落地，才可以觀察內地今年居民消費信心高低，目前不宜過份樂觀。

本報記者：高青

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