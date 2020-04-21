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【中國經濟】報告：若無有力刺激 中國第二季難現報復性消費

經濟脈搏 21:34 2020/04/21

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一份由中國商界、學界聯合發表的報告指出，受新冠肺炎疫情影響，若沒有大規模的刺激消費政策，中國第二季出現「報復性消費」的可能性不高。報告並提到，中國半數家庭表示會增加儲蓄並減少消費。

建議用財政補貼或「消費券」促消費

據內媒報道，中國西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心、螞蟻金服集團研究院20日聯合發布名為「疫情下中國家庭財富變動趨勢─中國家庭財富指數調研報告（今年第1季）」的報告。調研採用線上調研方式，從2月21日到3月10日共回收3萬多份問卷。

報告指出，今年第一季度消費減少，家庭儲蓄增加，而且在疫情好轉的背景下，家庭儲蓄意願還在繼續上升，有50.2%的受訪家庭表示會增加儲蓄並減少消費，40.4%的受訪家庭維持不變，僅9.4%的受訪家庭減少儲蓄並增加消費。

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報告顯示，今年第一季，中低收入階層及自由職業者的工作穩定度和收入，受疫情影響較大，且對未來預期也不樂觀。報告認為，中央提出「保就業、保民生」顯得非常及時和必要。

報告提到，疫情帶動了線上消費的高速發展，且家庭的消費從單純的線上購物向線上服務轉變，調查顯示，從線上投資、線上購物、線上醫療及線上教育的購買意願來看，家庭線上教育購買意願指數最高，為122.9；其次是線上醫療意願指數，達到了112.3；線上投資意願指數和線上購物意願指數分別為105.8 和109.7。

至於疫情對中國經濟的影響，大部分受訪家庭對經濟恢復的預期較為樂觀。其中，58.4%的受訪家庭認為，中國經濟情況能在6個月內恢復。

由於預期中的報復性消費可能不會出現，這項報告建議中國官方同時採取多項措施提振家庭消費，如加快推動商業、商家進行數字化轉型，支持數字生活平台建設；運用財政補貼或「消費券」手段，成為提振消費和促進生產的加速器。

報道還認為，中國可鼓勵擴大「普惠型消費信貸」，為民眾提供必要的流動性支持，且可全面支持數字消費信貸的發展，以符合線上化的潮流。

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責任編輯：伍樂

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