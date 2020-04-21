【中國經濟】新冠肺炎衝擊 湖北首季GDP按年大跌39.2%

湖北省統計局21日（周二）晚間公布，受新冠肺炎疫情影響，湖北省第一季國內生產總值（GDP）僅6379.35億元（人民幣，下同），較去年同期大幅下滑39.2%。

其中，第一產業增加值為540.68億元，下降25.3%；第二產業增加值為2146.96億元，下降48.2%；第三產業增加值為3691.71億元，下降33.3%。

基礎設施投資下降84.4%

湖北第一季的投資活動與工業生產全面放緩。全省固定資產投資下降82.8%。基礎設施投資下降84.4%；民間投資下降82.6%。全省規模以上工業增加值年減45.8%，降幅比1至2月縮小0.4個百分點。

消費方面，湖北省第一季共實現社會消費品零售總額2939.43億元，年減44.9%。

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湖北首季財政收支也告銳減。地方一般公共預算收入完成542.49億元，下降47.6%。其中稅收434.04億元，下降45.9%。地方一般公共預算支出1555.06億元，下降14.1%。

第一季，湖北省城鎮常住居民人均可支配收入9412元，下降11.8%；湖北省農村常住居民人均可支配收入4085元，下降10.2%

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省統計局：湖北從「按住暫停」向「重啟恢復」犧牲最大

湖北是新冠肺炎疫情爆發地，省會武漢市自1月23日起封城76天，其他多個市縣也採取封城或嚴格的封閉式管理措施。

據中新社，湖北省統計局在解讀第一季經濟數據時說，今年第一季極其特殊，不能與常規年份作簡單比較。作為疫情嚴重地區，為阻斷病毒蔓延，湖北經濟社會發展從「按住暫停」向「重啟恢復」歷時最長、犧牲最大。

湖北省統計局指出，湖北省首季GDP下降39.2%，預計上半年降幅將會縮小。同時，第一季全省綜合產能恢復已接近60%，預期第2季能全面恢復。

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責任編輯：伍樂

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