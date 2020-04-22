▲ 【金正恩手術】金正恩一旦「駕崩」誰接掌北韓政權？沙盤推演4種可能。

北韓領袖金正恩被指近期曾接受心臟手術，更有傳他「病危」。北韓是中國關鍵盟友之一，因此北京當局不得不面對一個問題：金正恩一旦逝世、又或無法履行管治國家，將由誰接掌平壤政權。有分析家推演出4種可能性，包括若真有必要，金正恩胞妹和金家的忠心擁護者可能組成攝政政府，等待金正恩的子嗣長大接班。

路透社報道，金正恩日前缺席祖父金日成冥誕紀念活動，引發外界揣測他的健康狀況。有消息稱金正恩接受心血管手術後病況嚴重，但南韓與中國官員今天的回應，都令人對病危說感到懷疑。

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金正恩是在父親金正日2011年心臟病發死亡後成為北韓領導人。現在媒體的報道引發人們好奇，若金氏政權第3代、36歲的金正恩病重或身故，誰會是可能接班人。

金氏家族自1948年朝鮮民主主義人民共和國、即外界通稱的北韓成立以來，便持續統治這個國家。但北韓每代領導人變動都可能導致領導階級真空，甚或是金家政權垮台。

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但到目前為止，金家祖孫三代都超乎外界預期，持續以鐵腕牢牢掌權。但北韓在金正恩統治下，核子武器和彈道導彈方面都取得實質進展，令世人憂心未來會由誰控制這些武器。

以下是北韓領導班子的重要人物，以及北韓若邁入政權過渡期，他們可能扮演何種角色：

● 金正恩胞妹金與正

過去兩年來，金與正是金正恩身邊最受矚目的人物。現在她不僅是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長，同時擔任胞兄的幕僚長。金與正本月稍早復任朝鮮勞動黨中央政治局候補委員，領導位階持續上升。

據信現年31歲的金與正牢牢控制黨的關鍵運作，使自己成為北韓集體領導背後的主要推動力量。

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韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）分析家趙韓範（Cho Han-bum，音譯）說，「金與正將暫時成為主要權力基礎，控制勞動黨中央委員會組織指導部、司法與公安機關。」

英國衛報（The Guardian）也指出，上個月，韓國抗議北韓進行實彈演習，金與正首度以自己的名義發布公開聲明，譴責韓國像隻「受驚狂吠的狗」。同樣在3月，金與正公開稱許美國總統特朗普致函金正恩表達希望維持良好雙邊關係。

▲ 金正恩與胞妹金與正。

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南韓國延世大學北韓問題專家奉英植（Bong Young-shik）表示，金與正以自己的名義發表政治聲明，凸顯她在北韓政權的中心地位，「這透露出金正恩允許她以個人風格撰寫並發表針對南韓的尖刻聲明。他明顯準備好了要讓妹妹成為他的代言人」。

● 黨內大老崔龍海、朴鳳柱、金英哲、李善權

崔龍海去年晉升北韓名義上的國家元首，成為最高人民會議常任委員會委員長。在此之前，崔龍海已替執政的金氏家族在黨內服務數十年，並曾在金正恩任內，擔任掌握權勢的朝鮮人民軍總政治局局長。

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前內閣總理、現任朝鮮勞動黨中央政治局常務委員會委員的朴鳳柱，則曾監督北韓推動引入更多自由市場功能來重振經濟。

朴鳳柱與崔龍海都可能成為北韓集體領導名義上的領袖。

朝鮮勞動黨中央委員會副委員長暨前核談判特使金英哲，以及外務相（外交部長）李善權，則可能接下處理外交事務的任務，包括停滯不前的北韓非核化談判。這兩人在川普與金正恩的峰會中扮演重要角色。

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● 金正恩胞兄金正哲、姑姑金敬姬

根據已脫逃的北韓前駐英國公使太永浩（後改名為太救民），金正哲是金正恩同父同母的哥哥，但未參與領導北韓，而是安靜過著玩音樂的生活。

據信金正哲對公眾生活不感興趣，不太可能崛起擔任要職。但有一些分析家說，金正哲與手足保持聯繫，如有意外可能擔負更公開的角色。

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金敬姬在兄長金正日統治北韓期間，一度是領導班子內有權有勢的人物。但金正恩2013年處決曾被視為北韓二號人物的姑丈張成澤後，金敬姬便鮮少露面。

金敬姬長期疾病纏身，但今年初曾與金正恩短暫出席一場盛大表演。

● 金家第4代

根據韓國國家情報院（National Intelligence Service），據信金正恩與妻子李雪主有3個小孩。其中最年幼的出生於2017年，最年長的也才10歲，代表不論是那一人要接班成為第4代世襲領袖，都需要親戚或政治監護人協助。

彭博（Bloomberg）也提到，根據韓國「東亞日報」（Dong-A Ilbo），北韓國營媒體不曾公開提及金正恩的子嗣，據信最年長的兒子生於2010年。與金正恩有交情的前美國職籃NBA明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）2013年曾提到，他抱過一名叫作主愛（Ju Ae，音譯）的小女嬰。

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回顧歷史，金正日準備了20年才接棒領導國家，金正恩僅準備1年多就因父親突然病故而接班。

韓國智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）專家高明鉉（Go Myong-hyun，音譯）說：「金與正不太可能接手掌舵，但她可能扮演權力掮客的角色，協助建立看守政權，一直到（金正恩的）小孩長大為止。金正哲也可能回來幫忙一陣子。」

責任編韓：伍樂