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【新冠肺炎】美國密蘇里州就疫情向中國政府索償  惟美法院恐無權受理

國情動向 04:11 2020/04/22

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【新冠肺炎】美國密蘇里州就疫情向中國政府索賠，惟美國法院無權受理。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，美國疫情大爆發。美國密蘇里州總檢察長施密特向聯邦法院提出民事訴訟，指控中國政府處理新型肺炎疫情不當，導致州內經濟損失慘重，並要求賠償。但據知，美國法院無權受理指控外國政府的訴訟。

中國官方已多次表明，中國疫情訊息透明，呼籲美方勿推卸責任。

【中美角力】白宮顧問：中國爲搶佔疫苗先機　不分享病毒數據

【中美角力】中國囤防護裝備牟暴利？ 耿爽斥納瓦羅顛倒是非

本身是美國共和黨人的施密特（Eric Schmitt）說，中國政府就病毒的危險性與傳染性，向全世界隱瞞，又要求「吹哨者（揭露事實者）」噤聲，只是採取很少行動去制止病毒擴散。他又稱，中方囤積口罩及其他個人防護裝備，令疫情大流行惡化，密蘇里州及居民可能遭遇幾百億美元損失，認為必須追究責任。

除了密蘇里州外，美國多間企業亦已經就疫情入稟當地法院，向中國追究責任。

【中美角力】中國囤防護裝備牟暴利？ 耿爽斥納瓦羅顛倒是非

【中美角力】特朗普：中國倘若蓄意隱瞞疫情 將面臨後果

但有國際法律專家指，外國政府擁有主權豁免（Sovereign immunity），免受美國法院起訴，因此這次由密蘇里州提出的訴訟，很大機會被駁回；又認為，這場針對中方的官司，只是共和黨人為了在大選前爭取支持，並試圖掩蓋美國政府的自身錯誤。

亦有專家說，鑑於美國法院並無這類涉及外國政府的民事管轄權，如果美國想對中國提出訴訟，必須在國際層面提出。

中國外交部耿爽：有人就愛滋病向美國索償嗎？

值得注意是，美國總統特朗普日前表示，若調查出中國蓄意隱瞞疫情，將讓其承擔後果；美國國會議員近日則發起法案，允許美國公民為新冠肺炎疫情所受的損失，起訴中國政府。對此，中國外交部發言人耿爽周二在例行記者會上，連舉3例反擊，稱美國2009年爆發H1N1流感、上世紀80年代首先在美國發現愛滋病，並在全球蔓延，有人向美國求償、究責嗎？

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耿爽稱，新冠肺炎疫情發生以來，中方本著公開、透明、負責任態度，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，全力遏制疫情擴散蔓延，積極開展國際防控合作。「面對重大公共衛生危機和傳染病威脅，國際社會應團結協作、同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂追責索賠，他不記得國際上有過這種做法」。

隨後，耿爽連舉3例，首先將時間點回溯至2009年H1N1流感，指出流感首先在美國確診並大規模爆發，蔓延到214個國家和地區，導致近20萬人死亡，有誰讓美國賠償了嗎？接著又指，上世紀80年代，愛滋病首先在美國發現並蔓延至全世界，不知給多少人造成痛苦，有誰找美國追責了嗎？另外，日前新加坡國立大學教授馬凱碩接受採訪表示，2008年發生在美國的金融動盪，雷曼兄弟公司破產，最終演變為全球金融危機，有誰要求美國為此承擔後果了嗎？

他敦促美方個別人尊重事實，尊重科學，尊重國際公論，停止對中國的無端攻擊指責，停止發表不負責任的言論，多聚焦國內抗疫，多推動國際合作。

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責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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