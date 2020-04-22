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【中美角力】民調稱2/3美國人對中國印象負面　該統計歷來最高

國情動向 10:22 2020/04/22

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【中美角力】民調稱2/3美國人對中國印象負面，該統計歷來最高。

美國一項在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發期間進行的民意調查顯示，美國人對中國敵視態度加深，2/3受訪美國民眾對中國印象負面，創2005年有統計以來最高。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）上月3日至29日，對1000名美國成年人進行了民意調查。結果顯示，66%受訪者者對中國有負面看法，比率是該調查15年前、即2005年開始以來最多，亦較總統特朗普入主白宮時增加20個百分點，意味特朗普的「反華牌」，已影響美國人對中國的看法。

仍未充份映影情影響

研究發現，雖然中國崛起，但美國人仍普遍認為美國才是頭號經濟和軍事強國，91%受訪者相信美國領導世界會比中國好。90%受訪者視中國崛起為威脅，62%視為「重大威脅」，而視為「重大威脅」的比率過去兩年增加14個百分點。

【新冠肺炎】美國密蘇里州就疫情向中國政府索償  惟美法院恐無權受理

皮尤指出，雖然民調3月進行，加上特朗普頻頻批評中國隱瞞疫情禍及全球，但民調結果卻沒反映疫情導致美國人對中國的敵視加深，指出美國人對中國有負面印象的情況，早在去年已呈增加趨勢。

縱然中國應對疫情手法可能進一步影響美國人對中國的印象，但美國政府對中國人權情況、宗教少數群體的迫害、中國黑客的批評，卻令美國人對中國的負面印象持續增加。

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責任編輯：伍樂

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