【油價暴跌】美油商批中國買油不夠 籲華府強硬促華守貿易協議

美國獨立石油生產商周二提醒特朗普政府，中國承諾兩年內購買524億美元美國原油，不僅落後於進度，同時還從俄羅斯和沙地阿拉伯進口原油。代表美國26家油氣業者的美國勘探與生產委員會致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），敦促政府對中國採取強硬立場。

「中國在2020年前幾個月僅購買了極少量的美國原油，同時增加了從沙烏地阿拉伯和俄羅斯的原油購買量，」委員會執行長布拉德貝芮（Anne Bradbury）說：「中國政府必須採取必要步驟，以維持作為美國可信賴的貿易夥伴的良好信譽，而不是增加從俄羅斯和沙烏地阿拉伯等國家的進口。」

這表態表示石油公司及其國會正從油價暴跌中掉轉矛頭到中國上，布拉德貝芮在信上說：「中國在國家儲油方面最具有彈性。有報道說，中國政府機構和國營石油公司正在買便宜的石油充實其戰略儲油。」數周以來，石油業巨頭和特朗普政府一直只把注意力放在沙地阿拉伯和俄羅斯的作用上。

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布拉德貝芮強調，「我們的行業正處於關鍵時刻」，「必須採取一切可能措施來減輕原油供過於求的影響，解決美國獨立生產商面臨的儲存能力問題，尤其是要讓中國承擔對美國的貿易義務。」根據美中首階段貿易協議，中方同意在第一年增加採購價值185億美元的美國能源產品，第二年採購339億美元。

能源業分析師普遍懷疑中方能履行承諾。中方在2019年的前11個月因對美國石油徵收5%進口關稅，向美國進口的原油較前一年的高峰劇減43%，減至每天13萬8790桶。高盛分析師估算，中方若要履行協議，今年每天要進口50萬桶，明年每天進口80萬桶。

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責任編輯：游昊雲

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