【中美角力】崔天凱暗批特朗普 熱衷對疫情無端指摘

中美在新冠肺炎疫情問題上口水戰不斷。中國駐美大使崔天凱暗批美國總統特朗普，指一些政客只熱衷於推進污名化和無端指摘，為此感到憂慮。他重申中方已盡力做到透明，及時充分分享信息，強調當務之急是中美要聯手抗疫。

崔天凱出席彭博創新經濟論壇研討會網絡活動時，反駁有關中方早期處理疫情不夠公開透明的說法，稱中方已盡力做到透明，在發現和認知病毒的同時及時同國際社會分享信息，亦每天舉行新聞發布會。

指中方盡力透明 對「逢中必反」思維感憂慮

他表示，最令他擔憂的是政治氛圍中的混濁和不透明，特別是在美國，指幾乎沒有人關心科學家的觀點，批評一些政客只熱衷於推進污名化和無端指摘，又指一些媒體人則熱衷於臆測和散佈謠言，認為這些人的政治圖謀需要更多的公開透明。

他無點名是哪些美國政客。而特朗普等人曾批評中國未能及時、透明地提醒世界注意新型冠狀病毒風險，他又指華府正調查新冠病毒是否由武漢病毒研究所流出，同時指摘世衛協助中國散播疫情假訊息，決定暫停資助世衛。據外電，當被問及崔天凱是否指特朗普時，中國大使館沒有回應。

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崔天凱又提到，當中方最初向美國和歐洲國家提供醫療物資時，有人說中方藉此謀求地緣政治利益；當中方為確保出口醫療物資質量和符合國際標準出台一些舉措，有人又開始指稱中方阻礙物資出口，「這種『逢中必反』的思維（ABC Mindset， Anything but China）讓我深感憂慮」。

被問及如何看待當前中美相互「妖魔化」時，他表示進行污衊和指摘遊戲的人只是少數政客，而兩國民間就一直保持著非常友好的關係。

他認為，當務之急是中美要聯手抗疫，指中方官員幾乎每天都同美方政商界和有關州長聯繫，為醫療物資運美等提供便利。截至4月17日，中方已向美方提供超過14億個口罩，每個美國人差不多能擁有5個來自中國的口罩，中方還會做得更多。他又稱，全力構建和提升互信應始終是中美共同努力的目標。

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責任編輯：伍樂

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