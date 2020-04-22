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【肺炎疫情】世衛：新冠病毒可能源於動物 非人為操縱或實驗室合成

國情動向 11:24 2020/04/22

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球擴散，有關病毒來源爭議不休。世界衛生組織（WHO）周二（21日）表示，所有現有證據表明，新冠病毒可能源於中國的一種動物，並非人為操縱或實驗室合成。

新冠肺炎疫情最早在中國湖北武漢爆發。美國特朗普上周表示，華府正試圖確定新冠病毒是否源於武漢的實驗室。中方引述專家表示，所謂實驗室洩露等說法，毫無科學根據。

世衛發言人Fadela Chaib在日內瓦的一次新聞發布會上說，所有現有證據都表明，這種病毒源於動物，並非人為操縱或在實驗室或其他地方合成，「很可能，這種病毒來源於動物」。

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她補充，目前還不清楚新冠病毒是如何跨越物種屏障傳染給人類的，但肯定存在一個中間動物宿主。「該病毒很可能在蝙蝠體內有生態儲備，但病毒是如何從蝙蝠傳染給人類的，還有待觀察和發現。」

外電報道，記者要求她詳細說明病毒是否可能在無意中從實驗室跑出來，她沒有做出回應。武漢病毒所先前亦否認有關其合成病毒或讓病毒洩漏的傳言。

【肺炎疫情】回應病毒人造質疑 武漢病毒所專家：人類智慧還不夠

【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成

對於特朗普上周決定暫停向世衛出資，Chaib表示，將評估形勢，並與合作夥伴填補任何由此引發的資金缺口。他強調，世衛的工作非常重要，除了新冠大流行方面的工作，還有很多其他衛生方面的計劃，針對脊髓灰質炎、艾滋病毒和瘧疾等疾病採取的行動。

她說，截至3月底，世衛已獲得未來兩年所需資金的81%，她指的是48億美元的兩年預算。美國是WHO的最大捐助國。其他主要捐助方是蓋茨基金會和英國。

責任編輯：伍樂

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