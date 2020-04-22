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【新冠肺炎】美疾控：今冬或現恐怖疫情　新冠肺炎重疊流感更致命

社會熱點 12:24 2020/04/22

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【新冠肺炎】美疾控：今冬或現恐怖疫情，新冠肺炎重疊流感更致命。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延雖有趨緩的被跡象，但中美專家都警告，今年冬季有機再大爆發。美國疾病管制暨預防中心（CDC）更警告，新冠肺炎今冬天可能再襲美國，由於是在流感季開始時抵達，威力或會強過現在這波。

美國CDC主任芮斐德（Robert Redfield）接受華盛頓郵報（Washington Post）訪問表示：「病毒冬天對我國的攻擊，有可能比我們剛經歷的這波還難對付。」

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從近來的住院率等指標可看出這波疫情持續緩和，當局現在得對未來幾個月病毒捲土重來做好準備。

芮斐德說，「我們會同時有流感疫情和新型冠狀病毒疫情」，這兩者結合，會讓美國醫療照護系統比第一波疫情時還要緊繃。

【新冠肺炎】11月或再爆疫情高峰　權威：有些國家恐捱不過冬天

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造成新冠肺炎的新型冠狀病毒去年年底在中國武漢現跡，美國今年1月20日傳出首例。直到現在，美國已有近81萬人確診，4萬5000多人死亡。

芮斐德與其他公衛當局認為，嚴苛的居家令、全國商家與學校普遍關閉都有助減緩疫情蔓延，他強調，即使現在禁足令逐漸鬆綁，民眾仍應繼續遵守社交距離。

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【新冠肺炎】李蘭娟研究指病毒有19種新變異 疫苗研發添難度

芮斐德還說，公衛當局也必須大幅提升採檢系統，透過追蹤接觸者，找出感染者的密切接觸史。

上海專家：有些國家或很難度過下一個冬季

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏日前也表示，下一波疫情可能會在11月份左右到來。「冬天來的時候，大家又開始呆在家裡、又開始聚集了。像這種病毒在冬季的複製能力也會增加，所以這一波疫情我們是預計得到的」，他說。

他指，下一波疫情原則上來講比第一波要低很多，但像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能很難度過下一個冬季。 

責任編輯：伍樂

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