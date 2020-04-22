【肺炎疫情】北約憂有人藉疫情之機投資歐洲關鍵設施 暗指中國？

新冠肺炎疫情蔓延全球，或會衝擊地緣政治。北約秘書長憂慮有人可能會利用經濟下滑作為攻入口，尋求投資歐洲關鍵的工業和基礎設施。雖未點名道姓，但在後續被問及中國一直在歐洲大舉投資關鍵設施時，他進一步解釋了北約國家的憂慮。

關鍵基礎設施被賣掉 會損害應挫能力

北約4月15日舉行了國防部長視訊會議，討論在新冠病毒疫情當頭之際如何加強合作、維護戰備能力。之後，北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stolenberg)在記者會上說，與會者討論了新冠病毒疫情對北約安全的長遠影響。他說，「此次疫情對地緣政治的影響可能會很大。一些人可能會利用經濟下滑作為攻入口，尋求投資我們關鍵的工業和基礎設施，這會影響我們的長遠安全和下一場危機到來時我們的應對能力。」

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斯托爾滕貝格並未明確說明擔憂何人，但在接下來的問答環節中，有記者直接提到中國一直在歐洲購買具有軍事和戰略意義的基礎設施和關鍵廠商。斯托爾滕貝格在回答時進一步解釋了北約國家的憂慮。

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他說，「我們很可能進入經濟下滑的事實會使一些盟國面臨關鍵基礎設施被賣掉的風險。這會損害我們應對挫折的能力。我在會上作出了這項表述，許多盟國也表達了這項憂慮。」

據美國之音報道，華盛頓智庫傳統基金會外交政策中心主任、北約問題專家盧克·科菲(Luke Coffey)直指，中國正在新冠病毒疫情下乘人之危、為自己謀利。

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盧克·科菲認為，至少在短期內，中國正蓄勢走出疫情危機，而世界大多數國家依然處在限制人員流動的狀態。「它也許不會比以前更強，但情況肯定會比那些西方競爭對手們好一些。」

值得注意是，英國外交部表示，不改變讓華為參與5G建設決定。

責任編輯：費風

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