中美在南海的角力在疫情下繼續升溫，中國連續在18日、19日，分別宣佈在海南省三沙市下設立西沙區、南沙區，以及對新一批南海島礁及海底地物命名，並於18日以遼寧艦為首的中國軍艦包圍美軍美利堅號後，美軍21日證實，兩棲攻擊艦美利堅號，在20日於南海執行包括F35B隱形戰機等的軍機起降訓練。

美軍印太司令部發言人舒維曼（Nicole Schwegman）21日證實，美利堅號（USS America）當日與神盾艦邦克山號（USS Bunker Hill）同在南海執行任務，包括進行F35B隱形戰機、MV22B魚鷹傾斜旋翼及CH53E超級種馬直升機的起降訓練。

美利堅號進行F35B隱形戰機起降訓練

她又稱，美軍持續在南海活動是為了確保航行自由及鞏固印太區域的安全繁榮，強調美方支持盟友維護他們的經濟利益。另一方面，美利堅號遠征打擊群司令、海軍少將凱徹（Fred Kacher）也告訴路透社，其部隊本周曾在南海與中國海軍有過互動，「我們跟他們的所有互動，持續是安全且專業的。」

▲ 遼寧艦為首的6艘中國軍艦包圍美利堅號

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而在中國18日宣佈三沙市設立西沙區和南沙區的同一日，遼寧艦航母編隊在南海的中沙群島和南沙群島之間，一度包圍美利堅號。中國最近有網民上傳一張衞星圖片，顯示當時有8艘軍艦包圍美利堅號，但分不清哪些是中國軍艦，哪些是美國軍艦。

有分析指，美軍多艘航空母艦，包括羅斯福號、尼米茲號、列根號及卡爾文森號等，因有官兵染疫而要停止戰備活動，要由美利堅號擔任美國海軍西太平洋的主力。中國卻在各國忙於應對疫情的時候，接連對南海作出宣示主權的行動。美軍於是作出回應，派出美利堅號等船艦到南海演訓，展示實力。

另外，就越南向聯合國遞交照會，重申對西沙及南沙群島擁有主權，中國外交部發言人耿爽昨表示，中國已於17日向聯合國秘書長遞交照會，反對越南的非法主張，強調任何國家妄圖否定中國在南海的主權都是無效，會採取必要措施維護中國在南海的權益。

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責任編輯：游昊雲

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