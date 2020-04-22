【中國疫情】內地3500萬學生復課 專家警告避免出現二代病例

內地新冠肺炎疫情穩定，多地已分階段復課，據教育部透露，逾3500萬名學生已復課。有專家表示，必須在嚴防嚴控的情況下開始復學，校園應避免出現二代病例。為保證復課安全，多地明確師生返校要進行核酸檢測。

教育部應對疫情工作領導小組辦公室主任王登峰昨日表示，截至上周五（17日），24個省區市和新疆生產建設兵團部分學段開學復學的學生達到3500多萬人。

復課同時如何防疫？教育部邀請國家衛健委高級別專家組組長鍾南山、高級別專家組成員李蘭娟、上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏3名專家分析建議。

可考慮錯峰上課 隔開位子

鍾南山表示，外來的輸入造成的繼發感染隨時存在，必須在嚴防嚴控的情況下開始復學。但如果真的有一些輸入和傳染，不要覺得奇怪；少量或個別的輸入傳播，不會形成大的疫情。

他強調積極支持復課，但是要做夠措施。他指出，上課本身就是聚集，可以適當考慮錯峰上課，隔開位子，減少聚集；宿舍需要考慮通風問題。

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張文宏表示，學校不要出現二代、三代甚至四代病例，否則學校面臨的風險極大。他稱，一起吃飯聚餐是造成傳播最大的風險，「所以學校的餐廳是不是可以分餐，或者學生與學生之間要隔開距離吃？，因為上課可以戴口罩，吃飯不能戴口罩，像這些情況要各個學校根據自己的情況進行相應的創造性的一些設計」。

李蘭娟則提到，要確保進校的每一個人都是健康的、沒有感染的，這是保障校園安全最基本的條件。

多地返校要核酸檢測

為保證復課安全，多地明確師生返校要核酸檢測。

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其中，廣州決定對首批返校的近3萬名教職員工、16.7萬名初三和高三學生全部開展核酸檢測。在北京，高三、初三年級外地返京和入境進京的師生員工，須全部隔離觀察14天，並進行核酸檢測。早前浙江亦規定，對近14天來自或途經原疫情嚴重地區的所有學生和教職員工，開展核酸和血清檢測，費用在學校公用經費中列支。

責任編輯：伍樂

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