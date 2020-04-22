【台灣疫情】敦睦艦隊27人染疫 蔡英文致歉：調查後絕不護短

台灣海軍敦睦艦隊27名成員感染新冠肺炎，蔡英文總統今日（22日）就這次疫情致歉。

她表示，要把防疫做好，讓民眾安心，穩定軍心，已要求國防部釐清真相、改正錯誤，對於海軍防疫疏漏，完整調查清楚後，她絕對不會護短。

▲ 蔡英文

台灣的國防部長嚴德發，昨晚率領軍方高層代表，對艦隊疫情引起風波鞠躬致歉。他表示，海軍有4項缺失，包括疫情通報未落實、聯合檢查小組未落實實質檢疫、任務期間的官士兵防疫管理不夠確實、任務前的防疫措施規劃不足。

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嚴德發稱，他已向蔡英文自請處分；海軍司令劉志斌上將自請處分，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職。

另外，敦睦艦隊確診個案足跡分布至少10縣市，外界關心是否會需要封城。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天表示，敦睦艦隊疫情屬於突發狀況，台灣離封城還非常遠。他稱台灣已經接近10天沒有本土病例，判斷形勢要從世界局勢、地方狀況、突發事件與掌握能力等各方面去考慮。

不過，疫情未緩，台北市長柯文哲表示，約兩周前就已陸續跟消防署協商、安排封城前置作業等，下周先桌上演習，也需要跟中央協調。

責任編輯：伍樂

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