  • 21°C
香港時間 : 2020422日 (三) 12:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【台灣疫情】敦睦艦隊27人染疫 蔡英文致歉：調查後絕不護短

國情動向 12:39 2020/04/22

分享：

台灣海軍敦睦艦隊27名成員感染新冠肺炎，蔡英文總統今日（22日）就這次疫情致歉。

她表示，要把防疫做好，讓民眾安心，穩定軍心，已要求國防部釐清真相、改正錯誤，對於海軍防疫疏漏，完整調查清楚後，她絕對不會護短。

蔡英文

台灣的國防部長嚴德發，昨晚率領軍方高層代表，對艦隊疫情引起風波鞠躬致歉。他表示，海軍有4項缺失，包括疫情通報未落實、聯合檢查小組未落實實質檢疫、任務期間的官士兵防疫管理不夠確實、任務前的防疫措施規劃不足。

【台灣疫情】敦睦艦隊添3人確診 累計27人染疫（不斷更新）

【新冠肺炎】台軍艦24人染疫恐再增 確診病例足跡遍佈10縣市

【新冠肺炎】台灣敦睦艦隊爆24人確診 海軍副司令致歉

【世衛譚德塞】譚德塞回應被批「忽略台灣警示」：最早疫情通報來自中國大陸

嚴德發稱，他已向蔡英文自請處分；海軍司令劉志斌上將自請處分，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職。

另外，敦睦艦隊確診個案足跡分布至少10縣市，外界關心是否會需要封城。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天表示，敦睦艦隊疫情屬於突發狀況，台灣離封城還非常遠。他稱台灣已經接近10天沒有本土病例，判斷形勢要從世界局勢、地方狀況、突發事件與掌握能力等各方面去考慮。

不過，疫情未緩，台北市長柯文哲表示，約兩周前就已陸續跟消防署協商、安排封城前置作業等，下周先桌上演習，也需要跟中央協調。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【台灣疫情】敦睦艦隊添3人確診 累計27人染疫（不斷更新）
2020/04/21
【台灣疫情】敦睦艦隊添3人確診 累計27人染疫（不斷更新）
【新冠肺炎】台灣敦睦艦隊爆24人確診 海軍副司令致歉
2020/04/19
【新冠肺炎】台灣敦睦艦隊爆24人確診 海軍副司令致歉
【新冠肺炎】台軍艦24人染疫恐再增 確診病例足跡遍佈10縣市
2020/04/20
【新冠肺炎】台軍艦24人染疫恐再增 確診病例足跡遍佈10縣市
疫情 新冠肺炎疫情 台灣 蔡英文 海軍 國防 台北 柯文哲 新冠肺炎

下一篇文章

【中美角力】遼寧艦為首的中國軍艦 南海包圍美國美利堅號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金正恩手術】外電引述中共中央對外聯絡部消息人士 金正恩據信並非病重
【金正恩手術】外電引述中共中央對外聯絡部消息人士 金正恩據信並非病重
【金正恩手術】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人
【金正恩手術】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人
【金正恩手術】韓媒推論金正恩病倒原因 騎白馬登白頭山出事？
【金正恩手術】韓媒推論金正恩病倒原因 騎白馬登白頭山出事？
【金正恩手術】龍蝦、美酒、女列車員：揭秘金正恩的綠皮火車（有片）
【金正恩手術】龍蝦、美酒、女列車員：揭秘金正恩的綠皮火車（有片）
【金正恩手術】金正恩倘出事胞妹或接掌權力　「北韓伊萬卡」神秘背景曝光
【金正恩手術】金正恩倘出事胞妹或接掌權力　「北韓伊萬卡」神秘背景曝光
【新冠肺炎】草泥馬拯救人類？研究指羊駝抗體能滅新冠病毒
【新冠肺炎】草泥馬拯救人類？研究指羊駝抗體能滅新冠病毒