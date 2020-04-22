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【肺炎疫情】防疫漏洞？湖北一無症狀感染者未待出檢測結果就去外地 其後確診

社會熱點 12:54 2020/04/22

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湖北多地陸續解封後，大批人員開始流動，引發外界對無症狀感染者擴散到其他省市的擔憂。中共麻城市委宣傳部主辦的微信公眾號「麻城發布」昨日發布《關於尋找無症狀感染者密切接觸人員的通告》，指一名男性感染者18日進行新冠肺炎核酸檢測，未出結果時就搭火車前往天津，抵津後疾控中心告知核酸檢測陽性。

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據通告，感染者陶某，男，29歲，湖北武漢市新洲區徐古鎮人，4月18日在武漢市新洲區徐古鎮衛生院進行新冠肺炎核酸檢測，未待出結果，於19日0時47分在湖北麻城火車南站乘坐K1620次列車3號車廂017中鋪到天津，當日15時33分抵達天津，21時，武漢市新洲區疾控中心告知核酸檢測陽性。

目前，陶某已進行隔離醫學觀察，現緊急尋找其密切接觸人員。

通告要求，與該無症狀感染者活動軌跡可能有近距離接觸的人員，看到通知後暫不要外出，居家隔離觀察，監測體溫至最後一次與患者發生接觸後的14天。並要求與陶某乘坐同一車次同一車廂的乘客，看到通告後主動報告居住地社區，就地隔離醫學觀察14天。

責任編輯：伍樂

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