【新冠肺炎】《環球時報》主編用六四「坦克人」 讚美亞裔醫護肉身阻解封

美國科羅拉多州日前有醫護人員走上街頭，以血肉之軀阻擋宣傳「反封城」的車輛通過，《環球時報》主編胡錫進昨午在Twitter以英文評論有關報道時，用上1989年六四「坦克人」（Tank Man）一詞，來形容該名敢對抗美國國內傲慢與反科學情緒的亞裔男醫護人員，引起廣泛討論。

美國從上周起有多個實施封城禁令的州分，包括密歇根州（Michigan）陸續發生「反封城」抗爭，要求州政府解除針對商業和民眾出入的封鎖。在美國科羅拉多州丹佛市，一群支持美國總統特朗普恢復經濟、結束封鎖的示威車隊在強行通過隔離區時，遇到一名亞裔男醫護人員以血肉之軀阻擋宣傳車隊通過。

一名白人女子對身穿護士服的亞裔男子喊道「這是美國，是自由的土地，你如果想要共產主義，就滾回中國」。《華盛頓郵報》引用美國網友的話稱這些示威者的言行很瘋狂。《環球時報》21日亦轉載上述消息時表示這一事件「不僅令人感到荒誕，而且讓人辣眼睛」。

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隨後，《環球時報》總編輯胡錫進亦發表一番看法，他在Twitter用英文發文表示：「他（上述亞裔男護士）是美國的坦克人（Tank Man）」，並指那些示威者的言行是傲慢的、反科學的。他還特別強調，這些行為得到特朗普的支持。

此評論引起廣泛討論，有網民在Twitter批評他因內地普通網民無法翻網及不懂英語而「扮開放」，反問他是否夠膽將這留言直接翻譯成中文，在微博發帖。

1989年六四事件發生翌日，有一名不知名男子，在北京長安街上阻擋解放軍坦克車隊前進，這一幕被多間外媒拍下來，成為近代歷史上最為著名的相片之一。由於該名男子身份不詳，事發後外界亦不知其去向，西方媒體隨後大多改用「坦克人」來稱呼他。

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責任編輯：伍樂

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