中國官方機構被揭白海豚列藥用研究 曝光後刪文

內地傳媒報道，國家自然科學基金委員會日前發布文件，把白海豚寫入「藥用研究」，但在曝光後刪走有關表述。有網民質疑，白海豚是國家一級保護動物，何以入藥。有傳報引述委員會工作人員表示，僅用於科學研究，而不作商業用途。

▲ 中華白海豚

國家自然科學基金委員會是管理國家自然科學基金的副部級事業單位，由科學技術部管理。「封面新聞」報道，近日有網站稱，該委員會發布文件，把白海豚列為藥用動物，希望開展藥用研究，記者登錄官網查詢發現，該份文件及其附件中，白海豚確有被寫入「藥用研究」。

文件寫到「針對白海豚、中華鱟等北部灣特色藥用海洋動物資源，開展其繁育、增養殖及抗逆性狀分子機制研究，為保護和可持續利用北部灣特色珍稀藥用海洋動物資源提供技術支撐... ...」。

「封面新聞」記者曾致電國家自然科學基金委員會求證，對方表示會記下問題報告領導。及後該文件有關白海豚藥用研究表述已消失。

《新京報》則引述該委員會工作人員稱，所做的僅用於科學研究，而不作商業用途。

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公開資料顯示，中華白海豚主要分佈於西太平洋、印度洋，常見於東海，屬國家一級保護動物。據現有資料估算，全球中華白海豚野外種群可能不到兩萬頭，其中中國約有四千多頭。國際自然保護聯盟（IUCN）2017年把中華白海豚評為「易危」。

評論：禁食野味後又一問題

媒體人宋金波發布評論文章認為，將白海豚入藥研究背後，牽涉中藥取材規範問題。

文章稱，新冠病毒疫情有兩個值得注意的後果，一是中醫在疫情防控中的表現尤為突出，一是全面禁食野生動物推進力度前所未有。但有輿論認為，全面禁食一刀切，對藥用卻相對寬鬆。認為無論從野生動物保護的實質要求，還是從塑造國際文明形象出發，海洋野生動物藥材的有效性、必要性，都應盡快納入適應時代發展的新科學框架，與時俱進，加以重新審視。

責任編輯：伍樂

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