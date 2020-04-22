【新冠肺炎】「你們賣不賣冠狀病毒」　美國亞裔遭歧視實錄

▲ 【新冠肺炎】「你們賣不賣冠狀病毒」，美國亞裔遭歧視實錄曝光。

新型冠狀病毒肺炎肆虐，美國疫情全球最嚴重，由於疫情最早出現在中國，加上美國總統特朗普一度以「中國病毒」之詞，與中方「美軍播毒論」互攻，美國社會掀起排華浪潮，並波及亞裔公民。有外媒細數亞裔被歧視的血淚。

BBC中文網報道，新冠肺炎在美國大爆發後，多地封城，2200萬人在一個月內失業，暫時停業的中小商戶損失慘重。其中，華裔商戶遭遇種族歧視與經濟停擺的雙重打擊。

華裔茶館剛開業不久 便被迫停業

華人張韻晗在首都華盛頓市區的茗覺茶館，近期便接二連三被人騷擾。其中3月初，一名醉漢闖進來問店主賣不賣「corona（冠狀，意即冠狀病毒）」，又高呼「噢，亞洲人！」 張只好與店內客人合力把醉漢趕了出去。

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幾天後，另一名客人入店，一看見店主夫婦的華人面孔，便轉身離開，只留下驚訝的兩人面面相覷。

張韻晗說，無法深究這些騷擾事件與新冠病毒疫情有多大關聯，但一個月內，類似事件頻發，他被迫報警了4、5回。「我們考慮過所有可能影響生意的因素」。

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張韻晗的茗覺茶館專營高品質中國茶飲，今年2月中旬才開業。作為店主的張氏說， 他們被《華盛頓郵報》等媒體報道後，茶館生意一度飆升，誰知卻在3月初插水式下跌了80%。當時，當地甚至還未出現首宗確診病例。

華盛頓3月中旬關閉非必要商戶，餐飲業店鋪本可以暫停堂食、維持外賣；張韻晗在境況下，索性選擇暫時關停茶館。

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唐人街變死城 食店生意跌剩2%

張韻晗的遭遇不是孤例。在紐約生活的華裔演員張英華（Yin Chang）說，「負面影響最早從1月底就開始了」；美國多地唐人街中餐館營業額最多下跌80%，其中又以小型店的損失最為慘重。

「唐人街如今如同鬼城，許多店鋪都拉上了鐵閘，人煙稀少」，華裔餐飲業者蔡孟伶（Moonlynn Tsai）在唐人街附近經營馬來菜餐廳Kopitiam，她對BBC說，目前的日營業額只是以往的2%到5%。

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更重要是，有華裔近月屢遭襲擊，口頭挑釁、吐口水等騷擾不在話下。在紐約布魯克林，一名華裔女子在出門倒垃圾時被潑酸性液體，臉、頸大面積灼傷。在德克薩斯州，一名男子在超市用刀攻擊3名亞裔美國人，其中包括兩名幼童，因為他認為這家人感染了病毒。

人權觀察組織（HWR）在4月17日發表的一篇報道中引用美國亞裔社團的統計數據稱，自疫情爆發以來，已經有超過1000例針對亞裔的種族歧視事件報案。美國聯邦調查局（FBI）也警告說，在新冠病毒疫情期間，針對亞裔的仇視犯罪可能持續上升。

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責任編輯：伍樂

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