【新冠肺炎】哈爾濱升級防疫措施：嚴管社區進出禁聚餐探親

新冠肺炎疫情在内地持續，近日以黑龍江最為嚴重，以昨新增的7宗本土個案計，全來自黑龍江。黑龍江哈爾濱市近期也爆發群聚感染和醫院內交叉感染，關聯病例逾50宗，並跨省傳播到遼寧及內蒙古。為遏制疫情蔓延擴散，哈爾濱今升級防疫措施，包括嚴管社區進出和禁城鄉居民聚餐。

哈爾濱市今出台《關於進一步強化新冠肺炎疫情防控措施的意見》，該市要與邊檢、海關、航空、鐵路等部門建情報互通機制，確保第一時間精準掌握境外和國內疫情重點地區到哈人員信息。

在機場、鐵路集中力量設立前端卡口，有效落實集中或居家醫學隔離觀察措施，確保所有入哈重點人員全掌控。根據國內學校疫情防控安排，要求境外的來哈留學生和外籍教師在接到正式開學通知前不得提前返校。

▲ 黑龍江哈爾濱市近期爆發群聚感染和醫院內交叉感染

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此外，《意見》又要求該市所有村、社區的進出口安排專人或流動人員值班值守，堅持「嚴進寬出」，人員進入必須「掃健康碼+測溫+戴口罩」；各村、社區一律禁止非本村、社區人員和車輛進入。速遞、外賣等集中到防疫卡點，消毒後由居民取走。發燒病人外出看病由村專人做好個人防護，用專車直接送到設有發燒門診的醫院就診。

哈爾濱市還要求嚴防各類聚集：以戶為單位，嚴禁城鄉居民探親、串門、打牌、聚餐、聚集。引導群眾自覺抵制家庭聚集活動；對商場、超市、農貿市場等人流密集場所，嚴格執「掃健康碼+測溫+戴口罩」的准入要求，採取限制進入人數、分散導購等措施。加強對公園廣場等場所管理，防止人員聚集。

婚喪嫁娶不操辦，出租車要做好清潔消毒，嚴禁合乘；疫情防控期間，各類演出、賽事、論壇、展會等大型活動停辦。對所有確診病例、疑似病例、無症狀感染者的密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者，全部按境外入哈人員進行隔離管控和醫學檢測，確保無遺漏。

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對確診病例、疑似病例、無症狀感染者住所樓棟單元實行為期14天全封控管理。居家隔離一律裝電子門禁系統。對近28天內新發現確診病例、疑似病例和無症狀感染者，凡其去過的公共場所要全面消毒消殺。所有藥店對前來購買退燒藥、止咳藥、抗病毒藥人員要登記。

《意見》還提出，不按要求做好預防控制措施的，要依法嚴厲打擊。構成犯罪的，依法追究刑事責任。對因疫情防控措施落實不到位而導致疫情蔓延擴散的，要追究相關人員和單位責任。同時實行群眾舉報制度，凡舉報查證屬實的、未曾登記掌握的，每人給予獎勵3000元人民幣。

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責任編輯：游昊雲

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