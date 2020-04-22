河南4兒童地盤被埋 內地記者採訪遭毆打 手機資料被清空（有片）

河南新卿市原陽縣4名男童，日前在地盤玩耍時被傾倒的泥沙活埋，後續調查發現，涉事地盤無證施工，違法施工，涉事車輛亦違規作業。遇難兒童昨日（21日）下葬，內地多間傳媒記者前往採訪時，卻遭不明人士阻攔毆打，手機更被搶去，獲歸還時手機資料被清空。

對於何人打記者、為什麼攔阻記者、為什麼把手機刷機，原陽縣委宣傳部副部長卞瑞峰卻3次回答「不清楚」。河南新鄉市委書記張國偉漏夜回應，已連夜責成市裡成立調查組。

10多名不明身份人員阻攔採訪

綜合內地傳媒報道，河南原陽4名兒童被埋事件持續發酵，在獲悉遇難男童昨日下葬，經家屬同意後，紅星新聞、新京報、上游新聞等媒體記者前往採訪。

但在陵園門口，記者被10多名不明身份人員阻攔。隨後，記者詢問以上人員具體身份、詢問為何攔阻，但未獲回應。現場有人聲稱：「沒有政府的允許，不能進去採訪。你們為個採訪，值得嗎？」

據紅星新聞，記者多次要求對方告知攔阻理由，但一直未被告知。隨後，多名上述不明身份人員推撞、毆打紅星新聞記者。記者使用手機進行拍攝時，手機被搶、衣服被撕爛、眼鏡被踩毀。新京報記者被推搡、阻擋並被反扣手臂、掐脖子，無人機被干擾。上游新聞記者在拍攝時，亦被多人強行控制，手機被搶走。據報現場有至少1名原陽縣政府工作人員在場，但未上前制止。

▲ 記者眼鏡破爛

▲ 有記者手部受傷。

《新京報》報道，現場一名記者眼鏡被打攔，衣服被拉扯破。一名現場記者稱，「當時不明身份人員有20多個，還掐著其他脖子恐嚇，他們只稱是官方工作人員，不說工作單位」。現場記者報警。

官員三問三不清楚 將調查

卞瑞峰昨晚到記者所住酒店，歸還兩名記者被搶走的兩部手機，並向記者致歉。不過，上游新聞報道，獲送還的手機已被刷機，所有內容都被清空。有記者的電話「連通訊錄都沒有了」，僅少部分內容被恢復；但當日下午被打現場的短片亦沒有了。

當記者詢問卞瑞峰，被搶手機是誰送給他們的，該負責人說，他不認識。對於毆打記者的人是誰？不清楚。為什麼攔阻記者？不清楚。為什麼把手機刷機，不清楚。卞說將展開調查，但如何調查，「他們沉默了」。

另外，卞瑞峰接受媒體採訪時稱，有死者家屬不同意記者採訪，與記者發生衝突。記者否認講法，指家屬同意記者跟到下葬現場，又表示感謝媒體報道。

張國偉昨晚就記者被打搶走手機事件回應稱，已連夜責成市裡成立調查組，包含市政法委、公安局、宣傳部、記協等方面，今早展開工作。

對於

責全編輯：伍樂

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