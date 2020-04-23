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專題:新冠肺炎

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【調查世衛】美澳德法領袖「密斟」　推動國際調查新冠疫情

國情動向 12:03 2020/04/23

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【新冠肺炎】澳總理與美德法領袖通話，推動對疫情展開國際調查。

澳洲政府今天表示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨晚與美國總統特朗普和德國及法國領導人通話時，尋求協助對新冠肺炎疫情展開國際調查。

路透社報道，澳洲推動對疫情來源與擴散展開獨立調查，包括針對世界衛生組織（WHO）的因應措施，引起中國激烈批評，中國當局指控澳洲國會議員聽從美國指令行事。

【新冠肺炎】美國密蘇里州就疫情向中國政府索償  惟美法院恐無權受理

【肺炎疫情】世衛：新冠病毒可能源於動物 非人為操縱或實驗室合成

新型冠狀病毒據信是去年底起源於湖北省武漢市華南海鮮市場，之後擴散到各地，根據路透社統計，造成全球約230萬人感染與近16萬人死亡。

莫里森：跟特朗普進行有建設性對話

莫里森在推特發文表示，他跟特朗普進行「一段非常具有建設性的對話」，談到兩國衛生體系對新冠病毒的應對措施，以及提振經濟恢復運轉的必要性。

【中美角力】特朗普：調查武漢實驗室有否洩病毒　中國外交部回應

【中美角力】特朗普稱調查武漢實驗室　華郵：美官員2年前已多次到訪警告不安全

他推文說：「我們也談到世衛，以及合力改善國際因應疫情的透明性與有效性。」

澳洲總理辦公室說，莫里森也跟德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話。白宮一直尖銳批評中國與世衛，並中止向世衛提供資金。

中國大使館：澳洲政客對美國鸚鵡學舌

這波疫情已經癱瘓全球，澳洲資深國會議員也呼籲對冠狀病毒起源展開調查，並對中國表示「對疫情保持透明」感到質疑。

【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成

【武漢肺炎】疫情源於當地P4實驗室？美專家認為是謠言

中國駐坎培拉大使館昨晚發表聲明說，「澳洲某些政客近來熱衷於鸚鵡學舌，追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊」。

澳洲境內確診病例累計6600多例，新南威爾斯州昨晚有一名75歲老翁與一名80歲老婦病故後，死亡病例增至74例。

澳洲已經實施一個多月的維持安全社交距離措施，向所有非澳洲籍居民關閉邊界，並強制從海外返國的澳洲人隔離。

【新冠肺炎】默克爾呼籲中國在疫情起源上透明 提供更多爆發初期信息

【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南

【全球大流行】澳洲「染疫」內政部長要求中國 透明交代新冠病毒起源

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【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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