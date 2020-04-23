【調查世衛】美澳德法領袖「密斟」　推動國際調查新冠疫情

▲ 【新冠肺炎】澳總理與美德法領袖通話，推動對疫情展開國際調查。

澳洲政府今天表示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨晚與美國總統特朗普和德國及法國領導人通話時，尋求協助對新冠肺炎疫情展開國際調查。

路透社報道，澳洲推動對疫情來源與擴散展開獨立調查，包括針對世界衛生組織（WHO）的因應措施，引起中國激烈批評，中國當局指控澳洲國會議員聽從美國指令行事。

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新型冠狀病毒據信是去年底起源於湖北省武漢市華南海鮮市場，之後擴散到各地，根據路透社統計，造成全球約230萬人感染與近16萬人死亡。

莫里森：跟特朗普進行有建設性對話

莫里森在推特發文表示，他跟特朗普進行「一段非常具有建設性的對話」，談到兩國衛生體系對新冠病毒的應對措施，以及提振經濟恢復運轉的必要性。

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他推文說：「我們也談到世衛，以及合力改善國際因應疫情的透明性與有效性。」

澳洲總理辦公室說，莫里森也跟德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話。白宮一直尖銳批評中國與世衛，並中止向世衛提供資金。

中國大使館：澳洲政客對美國鸚鵡學舌

這波疫情已經癱瘓全球，澳洲資深國會議員也呼籲對冠狀病毒起源展開調查，並對中國表示「對疫情保持透明」感到質疑。

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中國駐坎培拉大使館昨晚發表聲明說，「澳洲某些政客近來熱衷於鸚鵡學舌，追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊」。

澳洲境內確診病例累計6600多例，新南威爾斯州昨晚有一名75歲老翁與一名80歲老婦病故後，死亡病例增至74例。

澳洲已經實施一個多月的維持安全社交距離措施，向所有非澳洲籍居民關閉邊界，並強制從海外返國的澳洲人隔離。

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責任編輯：伍樂

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