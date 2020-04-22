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多地復工復產 內地經濟很快會恢復？美媒：8千萬人失業僅是剛開始...

經濟脈搏 15:21 2020/04/22

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在新冠肺炎疫情衝擊下，內地消費、投資均受衝擊，首季GDP更首次出現負增長。隨著疫情防控趨穩，多地復工復產，湖北也於日前解封，經濟形勢會好轉嗎？或許不太樂觀，美媒觀點指，已有8000萬中國人失業，而這才只是開始。因中國是世界工廠，全球需求下降的影響可能嚴重得多。

訂單減少 流動資金不足 許多工廠裁員

在中國製造業復工復產之際，歐美疫情仍在蔓延，這就令內地的出口訂單被取消或推遲。據華爾街日報報道，廣東一位地磚出口商Allen Luo表示，最初國內停工並沒有讓他受到太大影響，但疫情的全球傳播卻帶來致命打擊。

由於北美、非洲和東南亞的客戶取消採購，Luo的公司佛山市恆致美陶瓷有限公司（Foshan Homey Ceramics Co.）的訂單從3月中旬開始大幅減少。Luo稱，他已損失了70%的海外訂單。而剩下的訂單，由於物流和海關規則的不確定性，交付時間延遲到了7月或8月。

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同時，流動資金成為一個嚴重問題。Luo在家具產業的一些朋友已經裁員，但恆致美陶瓷尚未裁掉330名員工中任何一人，這在某種程度上得益於當地政府推出了租金、電費和社會保險減免的政策。

中國作為世界工廠 受制于全球需求

植信投資研究院（Zhixin Investment Research Institute）首席經濟學家連平稱，儘管中國經濟在1、2月受到第一次衝擊、也就是對國內消費的衝擊，但這在很大程度上是可掌控的，全球需求下降的影響可能嚴重得多。他表示，畢竟中國是世界最大的出口國，是世界工廠。

美國3月份零售額環比跌幅達到創紀錄的8.7%，是1992年開始記錄以來最大降幅。跌幅最大領域來自非必需品銷售，這部分商品多年來一直支撐著中國出口商。其中，家具店銷售額下降25%，電子產品店銷售額下滑16%，服裝店銷售額大降51%，體育用品店銷售額減少23%。

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不過，中國近年來已將重心轉向促進內需，國家統計局新聞發言人毛盛勇17日表示，若有必要，政府將推出更多政策措施以應對疫情影響，重點是支撐內需。他認為今明兩年的平均增長率應能達到5%以上。」

但牛津經濟研究院（Oxford Economics）的首席經濟學家Tommy Wu對此表示懷疑。他在17日對客戶表示，考慮到政府對槓桿和金融不穩定的擔憂，他預計今年不會有太多刺激措施。因此，他目前預計中國經濟今年幾乎無增長。

責任編輯：費風

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