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滬指低開高走收升0.6% 貴州茅台股價創新高

經濟脈搏 15:39 2020/04/22

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受國際油價繼續大跌、隔夜美股走弱影響，內地股市今日（4月22日）低開，但隨後逐漸走高，上證綜合指數收升0.6%，農業、食品等板塊走強，貴州茅台（滬：600519）股價創歷史新高。但兩市成交額收窄。

截至收市，滬指收報2843.98點，升0.6%；深證成指報10617.19點，升1.05%。創業板指全日升0.95%，收報2043.17點。

滬深兩市成交合計6060億元（人民幣，下同），較上日減少433億元，其中滬市成交2328億元。北向資金尾盤再度加速流入，今日淨流入11.78億元，其中滬股通淨流入近7億元。

多數板塊午後向好，農林牧漁板塊出現大幅飆升，食品飲料板塊漲幅靠前，貴州茅台盤中高見1249.5元，創歷史新高，收報1244.5元，升3.71%。石油、銀行板塊下跌。

國泰君安認為，海外動盪局勢給市場反彈帶來一定壓力。短期市場情緒和市場風險偏好修復仍需要時間，料後市將會在當前位置反覆震盪。

新時代證券預計，未來海外新冠肺炎疫情仍處於發酵期，市場仍然在尋找市場底，震盪不可避免，但大幅下跌的風險警報，在政策支持下應逐步解除。A股在海外市場震盪期間，預計也將處於調整階段，若海外市場底尋出，A股將繼續沿著自有的上升通道演進。

責任編輯：伍樂

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